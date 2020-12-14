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10:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне не готовы забыть гендерные роли

Опрос показал консервативность населения страны.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россия оказалась одной из самых консервативных среди развитых стран — такие данные показал социологический опрос, завершенный в декабре исследовательским холдингом «Ромир» и международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR. 71% опрошенных россиян считает, что традиционные гендерные роли для мальчиков и девочек лучше всего подходят для общества, — это самый высокий показатель после Китая.

Одновременно в России меньше всего согласны с правом однополых пар на брак и негативнее всего относятся к идее юбок для мужчин.

Эксперты двух компаний изучили мнение жителей нескольких ведущих и при этом наиболее населенных стран мира: Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланда, Южной Кореи. В общей сложности было опрошено 7100 человек, из них 800 в России.

Сначала участников исследования попросили прокомментировать утверждение «Традиционные гендерные роли для мальчиков и девочек лучше всего подходят для общества»:

  1. В Китае этот тезис поддержали — 82% опрошенных,
  2. в России — 71%,
  3. в Индии — 69%,
  4. в Таиланде — 46%,
  5. в США — 47%.

Меньше всего с этим утверждением согласны в Германии (24%) и Корее (16%).

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Любопытно, что российские женщины чаще мужчин соглашались с этим утверждением (73% и 68%), а люди в браке — чаще, чем холостые (77% и 61%). Среди бездетных россиян утверждение поддержали 67%, с детьми — 79%; 76% с высшим образованием и 63% без высшего образования.

«Мы наблюдаем тот редкий случай, когда россияне выбиваются из образа среднестатистического землянина и показывают свою неготовность к компромиссам или принципиальную ортодоксальную позицию, — высказался в беседе с “Ъ” президент “Ромира” доктор социологических наук Андрей Милехин.— Показательно, что наши соседи в тройке лидеров — это Китай и Индия, также являющиеся очагами цивилизации, основанной на традициях, базовых ценностях и консервативных взглядах».

Интересны результаты и по другим вопросам. Так, с мнением, что женщинам нельзя работать согласны:

  • в России — 18% (и это самый высокий показатель среди других стран-респондентов),
  • в Италии так считают 8%,
  • в США — 7%,
  • в Китае — 5%,
  • в Великобритании — 3%.

Россия оказалась также и одной из самых ранимых стран в вопросе отношения к трансгендерным людям.

Само их существование оскорбляет 43% россиян, тогда как в Германии так ответили 20%, в Таиланде 15%, в США и Бразилии — всего по 10%.

Всего 13% опрошенных россиян считают, что однополые пары должны иметь право вступить в брак. Это самый низкий показатель.

  • В Великобритании за это право выступают 70% граждан,
  • в Германии — 69%,
  • в Индии 63%,
  • в США — 59%.
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Еще раз Россия оказалась на нижней строчке при ответе на вопрос, допустимо ли мужчинам носить юбки. Всего 12% опрошенных согласились с такой возможностью. Больше всех такой вариант одежды одобряют жители Индии (55%) и Великобритании (51%). Спокойно к этому относятся 45% бразильцев, 45% немцев, 41% опрошенных американцев, по 29% — корейцев и тайцев, 28% китайцев.

80% индийцев согласны, что женщины должны больше присутствовать на должностях директоров компаний и организаций. Это мнение поддерживают 79% бразильцев, по 63% американцев и англичан, 57% немцев — и всего 33% россиян. А вот в вопросе равноценной зарплаты для мужчин и женщин Россия оказалась на третьем месте (82%), немного уступив Бразилии (95%) и США (84%). В этом вопросе из общей массы выбилась Италия: там за равноправие в доходах выступили только 33% населения.

При этом 34% россиян считают, что зарплаты мужчин и женщин в их стране одинаковы.
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«По большинству актуальных показателей, мы — среднестатистические земляне, — поделился с “Ъ” своими выводами Андрей Милехин.— Но по каким-то мировоззренческим и ценностным позициям мы значительно более консервативны, чем представители того же англосаксонского мира». При этом Милехин считает, что «тенденции к изменениям у россиян есть»: «Мы страна более молодая относительно многих технологически развитых стран. Но поколение Z — наши дети, рожденные после 2000 года в благополучных семьях в мегаполисах России, — по всем параметрам догнали, сопоставимы и в чем-то перегоняют своих сверстников в таких же мегаполисах — Нью-Йорке, Париже, Лондоне».

«Образ России, который показывает это исследование, — это вполне предсказуемый результат, если учесть, что в последние лет 15 российское государство ведет активную пропаганду консервативных традиционных ценностей, — считает адвокат Мари Давтян.— На международной арене Россия пытается выглядеть как последнее государство в Совете Европы, придерживающееся консервативных мировоззренческих ценностей. Именно поэтому у нас нет прогрессивных законов, включая, к примеру, закон против домашнего насилия. Он в консервативные ценности не укладывается, потому что консерватизм предполагает иерархию и власть, а возможность насилия — это то, что держит и легитимирует такую власть».

Мария Литвинова

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