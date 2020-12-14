10:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Россияне не готовы забыть гендерные роли
Опрос показал консервативность населения страны.
Россия оказалась одной из самых консервативных среди развитых стран — такие данные показал социологический опрос, завершенный в декабре исследовательским холдингом «Ромир» и международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR. 71% опрошенных россиян считает, что традиционные гендерные роли для мальчиков и девочек лучше всего подходят для общества, — это самый высокий показатель после Китая.
Эксперты двух компаний изучили мнение жителей нескольких ведущих и при этом наиболее населенных стран мира: Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланда, Южной Кореи. В общей сложности было опрошено 7100 человек, из них 800 в России.
Сначала участников исследования попросили прокомментировать утверждение «Традиционные гендерные роли для мальчиков и девочек лучше всего подходят для общества»:
Меньше всего с этим утверждением согласны в Германии (24%) и Корее (16%).
Любопытно, что российские женщины чаще мужчин соглашались с этим утверждением (73% и 68%), а люди в браке — чаще, чем холостые (77% и 61%). Среди бездетных россиян утверждение поддержали 67%, с детьми — 79%; 76% с высшим образованием и 63% без высшего образования.
«Мы наблюдаем тот редкий случай, когда россияне выбиваются из образа среднестатистического землянина и показывают свою неготовность к компромиссам или принципиальную ортодоксальную позицию, — высказался в беседе с “Ъ” президент “Ромира” доктор социологических наук Андрей Милехин.— Показательно, что наши соседи в тройке лидеров — это Китай и Индия, также являющиеся очагами цивилизации, основанной на традициях, базовых ценностях и консервативных взглядах».
Интересны результаты и по другим вопросам. Так, с мнением, что женщинам нельзя работать согласны:
Россия оказалась также и одной из самых ранимых стран в вопросе отношения к трансгендерным людям.
Всего 13% опрошенных россиян считают, что однополые пары должны иметь право вступить в брак. Это самый низкий показатель.
Еще раз Россия оказалась на нижней строчке при ответе на вопрос, допустимо ли мужчинам носить юбки. Всего 12% опрошенных согласились с такой возможностью. Больше всех такой вариант одежды одобряют жители Индии (55%) и Великобритании (51%). Спокойно к этому относятся 45% бразильцев, 45% немцев, 41% опрошенных американцев, по 29% — корейцев и тайцев, 28% китайцев.
80% индийцев согласны, что женщины должны больше присутствовать на должностях директоров компаний и организаций. Это мнение поддерживают 79% бразильцев, по 63% американцев и англичан, 57% немцев — и всего 33% россиян. А вот в вопросе равноценной зарплаты для мужчин и женщин Россия оказалась на третьем месте (82%), немного уступив Бразилии (95%) и США (84%). В этом вопросе из общей массы выбилась Италия: там за равноправие в доходах выступили только 33% населения.
«По большинству актуальных показателей, мы — среднестатистические земляне, — поделился с “Ъ” своими выводами Андрей Милехин.— Но по
«Образ России, который показывает это исследование, — это вполне предсказуемый результат, если учесть, что в последние лет 15 российское государство ведет активную пропаганду консервативных традиционных ценностей, — считает адвокат Мари Давтян.— На международной арене Россия пытается выглядеть как последнее государство в Совете Европы, придерживающееся консервативных мировоззренческих ценностей. Именно поэтому у нас нет прогрессивных законов, включая, к примеру, закон против домашнего насилия. Он в консервативные ценности не укладывается, потому что консерватизм предполагает иерархию и власть, а возможность насилия — это то, что держит и легитимирует такую власть».
Мария Литвинова