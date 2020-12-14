Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 декабряПокорение Южного полюса, день рождения Нострадамуса и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
12:46 (мск), источник: Ведомости

«Роскосмос» сообщил об испытательном пуске ракеты «Ангара-А5»

Второй испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» прошел в Архангельской области с космодрома Плесецк, говорится на сайте «Роскосмоса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ракета стартовала в 8:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль над запуском осуществляли наземные средства космических войск.

Через 12 минут орбитальный блок, состоящий из разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки, отделился от третьей ступени. Далее его выведет на целевую орбиту двигательная установка разгонного блока «Бриз-М».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на запуск ракеты эмоционально. «Она летает, черт возьми!!!», — написал он в Twitter.

Изначально запуск ракеты планировался на конец ноября, однако был перенесен по техническим причинам. 28 ноября Рогозин сообщил, что запуск произойдет в декабре. В августе в «Роскосмосе» сообщили об успешной проверке «Ангара-А5» в контрольно-испытательной станции Центра Хруничева.

Космический ракетный комплекс «Ангара» включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, позволяющих выводить до 37,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту, отмечается на сайте «Роскосмоса». В ракетах этого семейства не используются токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет значительно повысить его показатели экологической безопасности.

 В России выявили 27 328 новых случаев коронавируса
Социальную газификацию проведут за счет «вечных» облигаций
Что изменится в жизни россиян в 2021 году
Чиновникам грозят увольнением за участие в подпольных вечеринках
Подруга Захарченко получает штрафы за конфискованный Mercedes
Дерипаска объяснил рост цен на продукты
Банкир спрогнозировал ослабление доллара до 65 рублей
На Дальнем Востоке открыт новый вид паразитических пиявок
В ДНР начали разработку доктрины «Русский Донбасс»
Gnezdo.ru
Самые красивые женщины по версии мужчин
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Расшифровано предсказание Ванги россиянам на 2021
Горячие темы на Авто
"Зависимость" от доллара. 409
Много букофф ни о чём . 270
Вот жила пара геев. 241
У нас рынок или как? 226
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Итоги года: 30 звезд, которые стали родителями в 2020 году Для многих звезд 2020 год стал очень счастливым. Листайте галерею!
Новости партнеров
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
Парень спас тонущего медведя. Реакция зверя удивляет
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь