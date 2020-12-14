12:46 (мск), источник: Ведомости
«Роскосмос» сообщил об испытательном пуске ракеты «Ангара-А5»
Второй испытательный пуск
Ракета стартовала в 8:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль над запуском осуществляли наземные средства космических войск.
Через 12 минут орбитальный блок, состоящий из разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на запуск ракеты эмоционально. «Она летает, черт возьми!!!», — написал он в Twitter.
Изначально запуск ракеты планировался на конец ноября, однако был перенесен по техническим причинам. 28 ноября Рогозин сообщил, что запуск произойдет в декабре. В августе в «Роскосмосе» сообщили об успешной проверке «Ангара-А5» в
Космический ракетный комплекс «Ангара» включает в свой состав семейство экологически чистых