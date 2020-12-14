На Дальнем Востоке открыт новый вид пресноводных паразитических пиявок

В ходе экспедиции в район озера Ханка на границе с Китаем сотрудники Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН изучали моллюсков вида гребенчатка складчатая. В их раковинах ученые обнаружили рыбьих пиявок (Piscicolidae), обитающих преимущественно в морях паразитов рыб и других животных. До этого в моллюсках находили только паразитирующих представителей другого семейства — плоских пиявок.
«Мы попытались идентифицировать обнаруженных пиявок-паразитов, но они не подходили ни под одно из известных описаний даже на уровне рода. В течение ряда лет велась работа по изучению анатомии обнаруженных пиявок и расшифровке генома», — рассказывает один из авторов работы Иван Болотов.
Исследования подтвердили, что это новый для науки вид и род рыбьих пиявок, название было дано в честь российского ихтиолога, сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Александра Махрова (Alexandrobdella makhrovi). Он также принимал участие в экспедиции, в ходе которой было совершено открытие. Используя международные базы данных, ученые собрали расшифровки генетического кода различных видов писциколид и построили схему их эволюции. Исследователи выяснили, что общий предок семейства обитал в море, а морские писциколиды не менее пяти раз вселялись в пресные воды. Вероятнее всего, механизм вселения связан с мигрирующими видами рыб, которые во время нереста выносят морских пиявок в речную воду.
Кроме того ученые разработали новый метод оценки связи пресноводной пиявки-паразита с хозяином. В разветвленной пищеварительной системе пиявок благодаря специальным консервантам долго сохраняются потребляемые ими жидкости, такие как кровь. Изучив ДНК содержимого пищеварительной системы можно расшифровать генетические последовательности тех живых существ, которыми питалась пиявка. Новый вид пиявок питается кровью амурского сома. Теперь учёным предстоит установить, зачем эти животные используют моллюска: как убежище от хищников или для питания на ранней стадии развития.