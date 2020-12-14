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11:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Новосибирский губернатор пригрозил чиновникам увольнением за участие в подпольных вечеринках

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил профильным ведомствам пресекать незаконные ночные корпоративы.

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Источник: Reuters

По словам главы, до него дошли слухи, что часть учреждений общепита намерены организовывать такие вечеринки в предновогодний и новогодний период.

В Новосибирской области из-за пандемии коронавируса действует запрет на работу общепита и ночных клубов в определенные часы. Предприятия могут работать с 00:00 до 08:00 часов. До 15 января они также должны соблюдать условия по наполняемости: в зале могут присутствовать не более 50 человек.

«Представители органов власти должны демонстрировать дисциплинированность при соблюдении всех необходимых вынужденных мероприятий. Заранее предупреждаю: если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на подобной незаконной вечеринке, последствия будут негативные, вплоть до увольнения», — цитирует пресс-служба правительства слова господина Травникова. Надзорные органы он попросил собрать информацию для более адресных рейдовых проверок.

В регионе с начала пандемии было выявлено более 25,1 тыс. зараженных COVID-19, умерло 839 человек.

Юлия Сасевич, Новосибирск

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