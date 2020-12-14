11:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Новосибирский губернатор пригрозил чиновникам увольнением за участие в подпольных вечеринках
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил профильным ведомствам пресекать незаконные ночные корпоративы.
По словам главы, до него дошли слухи, что часть учреждений общепита намерены организовывать такие вечеринки в предновогодний и новогодний период.
В Новосибирской области
«Представители органов власти должны демонстрировать дисциплинированность при соблюдении всех необходимых вынужденных мероприятий. Заранее предупреждаю: если
В регионе с начала пандемии было выявлено более 25,1 тыс. зараженных COVID-19, умерло 839 человек.
Юлия Сасевич, Новосибирск