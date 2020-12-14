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13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Билл Гейтс предсказал продолжение изоляции в США до 2022 года

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал, что режим изоляции в США продолжится до 2022 года. Его цитирует Daily Mail.

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Источник: AP 2020

Так он ответил на вопрос о том, насколько серьезным будет кризис, вызванный последствиями пандемии COVID-19. По мнению бизнесмена, следующие четыре-шесть месяцев могут стать худшими за все время пандемии.

Он поддержал жесткие меры по борьбе с коронавирусом, в том числе самоизоляцию и запрет на работу кафе и ресторанов. «Согласно прогнозам, [от коронавируса] может умереть еще 200 тысяч человек. Если бы мы носили маски и соблюдали дистанцию, то могли бы избежать большей части смертей», — считает Гейтс.

Бизнесмен полагает, что ситуация нормализуется спустя некоторое время после начала массовой вакцинации, то есть, к лету 2021-го. При этом он убежден, что опасность заразиться вирусом будет высокой вплоть до 2022 года.

9 декабря Гейтс спрогнозировал, что к весне следующего года могут быть готовы к использованию вакцины от коронавируса шести компаний-производителей.

По его словам, в ближайшее время одобрение могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer-BioNTech и Moderna. При этом шестую компанию-производителя Гейтс не назвал.

Производители вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca начали процесс регистрации своих средств уже несколько недель назад. Первое исследование вакцины Novavax показало, что у 56 добровольцев появился высокий уровень антител к COVID-19 без опасных побочных эффектов. Препарат Johnson & Johnson также находится на стадии испытаний.

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