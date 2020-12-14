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15:04 (мск), источник: ТАСС Наука

Эффективность ремдесивира против коронавируса вновь подтвердили

ТАСС, 14 декабря. Британские медики усомнились в решении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изъять ремдесивир из перечня одобренных средств для лечения COVID-19.

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При помощи ремдесивира удалось защитить пациента, страдавшего от редкой формы наследственного иммунодефицита. Исследование опубликовал научный журнал Nature Communications.

«Необычная болезнь нашего пациента дала редкую возможность напрямую оценить эффективность ремдесивира против коронавирусной инфекции. Ярко выраженная реакция на лечение говорит о том, что это лекарство эффективно как минимум для части пациентов», — отметил один из авторов работы, иммунолог из Кембриджского университета (Великобритания) Николас Мэтисон.

Создание лекарств с нуля зачастую занимает долгие годы, поэтому с начала эпидемии COVID-19 ученые пытаются выяснить, можно ли против этой болезни использовать уже существующие и одобренные препараты.

Их исследования показали, что некоторые лекарства против гепатита С и лихорадки Эбола могут замедлить размножение коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).

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Среди этих препаратов был и ремдесивир — экспериментальный американский препарат, изначально созданный для лечения гепатита и лихорадки Эбола. Еще в конце весны его начали массово использовать для лечения COVID-19. В октябре этого года ВОЗ убрала ремдесивир из перечня рекомендуемых средств против коронавирусной инфекции, так как сразу несколько клинических испытаний указали, что оно не защищает носителей коронавируса от гибели.

Пытаясь защитить пациента с редкой формой иммунодефицита от гибели после заражения коронавирусом, Мэтисон и его коллеги представили аргументы в пользу обратного.

Их подопечный, тридцатилетний мужчина родом из Пакистана, страдал от болезни Брутона — одного из вариантов иммунодефицита, который вызывает мутация в гене BTK. Этот ген играет важную роль в созревании B-клеток крови, которые отвечают за выработку антител.

Соответственно, если у носителя болезни ген BTK повреждается, то его организм не сможет самостоятельно сформировать приобретенный иммунитет к бактериям и вирусам.
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Эта особенность необычно повлияла на развитие COVID-19 у пациента Мэтисона и его коллег. С одной стороны, инфекция оставалась в его организме необычно долго, более полутора месяцев. С другой она не распространялась за пределы его легких и не вызывала тромбов, воспалений и других характерных проявлений этой болезни.

Сначала британские медики пытались подавить вирус с помощью лекарства от малярии гидроксихлорохина и антибиотика азитромицина, однако это оказалась бесполезным. После этого ученые воспользовались ремдесивиром. После этого его состояние стало улучшаться примерно на вторые сутки после начала лечения: пациент смог самостоятельно дышать, исчезла тошнота и проблемы с пищеварением.

После девяти дней подобного лечения мужчину выписали из больницы. Однако буквально через две недели он заразился COVID-19 повторно.

Ремдесивир помог справиться с болезнью и во второй раз. Это подтвердило, что препарат действительно мешает размножению коронавируса в клетках людей и животных.

«То, что наш пациент не мог бороться с болезнью самостоятельно, говорит о том, что важную роль в нейтрализации SARS-CoV-2 играют антитела. При этом отсутствие подобных антител могло сыграть и положительную роль: защитить пациента от более тяжелых последствий развития COVID-19, связанных с воспалениями. Все это говорит о том, что при лечении коронавирусной инфекции для каждого пациента нужно учитывать, что вызывает симптомы — вирус или его собственный иммунитет», — подытожил еще один автор исследования, иммунолог из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) Мэттью Баклэнд.

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