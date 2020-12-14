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15:25 (мск), источник: Интерфакс

Вакцины от коронавируса доставили во все регионы РФ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — Партии вакцин от коронавируса «Спутник V» поступили во все российские субъекты, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Источник: AP 2020

«Партии вакцины для масштабной вакцинации сегодня доставлены во все регионы России», — сказал Мурашко на социальном онлайн-форуме «Единой России» в понедельник.

В сентябре стало известно, что все регионы РФ получили первые пробные партии вакцины от коронавируса.

11 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что вакцина «Спутник V» для начала массовой вакцинации россиян от коронавируса поступила в 83 региона страны. Он отметил, что еще в два — Магадан и Чукотку — она будет доставлена в ближайшие дни.

Президент РФ Владимир Путин поручил приступить в РФ к массовой вакцинации от COVID-19 в конце минувшей недели. 5 декабря массовая вакцинация началась в Москве пока для врачей, учителей, соцработников. С 14 декабря этот список пополнится сотрудниками МФЦ, культуры, торговли.

10 декабря в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой заявили, что все регионы готовы к началу массовой вакцинации граждан от коронавируса. В первую очередь, как ожидается, будут прививать группы риска.

В гражданский оборот поступит 6,9 млн доз вакцины «Спутник V» в течение ближайших трех месяцев, сообщила Голикова.

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