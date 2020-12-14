Коронавирус: в Британии обнаружен новый штамм

Британские медики идентифицировали новый вариант коронавируса, который, возможно, быстрее передается от человека к человеку, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок выступая в парламенте. По его словам, заражения этим новым штаммом коронавируса отмечают в больницах 60 районов Британии.
«Мы идентифицировали около тысячи случаев заражения этим вариантом, преимущественно на юге Англии», — заявил он.
Такая распространенность нового штамма вируса, возможно, объясняется тем, что он быстрее передается между людьми, добавил Хэнкок. Однако пока эксперты не могут утверждать этого наверняка.
Также, по его словам, пока нет указаний на то, что у заразаившихся новым штаммом болезнь будет протекать тяжелее.
«Вне зависимости от причин, мы должны быстро предпринять решительные действия. К сожалению, это абсолютно необходимо для того, чтобы держать это смертельное заболевание под контролем», — сказал министр.
Лондону присвоена третья (наивысшая) категория эпидемиологической угрозы из-за резкого скачка заболеваемости в британской столице.
Решение было принято после брифинга министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.
Он предупредил, что ситуация в городе стремительно ухудшается, и призвал правительство не дожидаться среды, на которую был намечен плановый регулярный пересмотр классификации районов страны. Вместе с Лондоном в третью категорию попали также некоторые районы графств Эссекс и Хартфордшир.
После окончания недавнего локдауна 2 декабря Британия была поделена на три категории: средней угрозы, высокой и наивысшей. Исходя из этого, в разных регионах были сохранены ограничительные меры разной степени жесткости.
Тогда Лондон оказался во второй категории: люди могли встречаться в пабах и ресторанах, значительная часть магазинов и заведений была открыта. Повышение уровня угрозы означает закрытие заведений общепита, они продолжат работать только на вынос или через услуги доставки.
Встречаться на открытых пространствах можно будет компаниями, не превышающими шести человек. Принимать у себя гостей нельзя.
Ранее власти хотели оставить так называемое «рождественское окно» в период 23—27 декабря, чтобы британцы могли отметить праздники с родными и друзьями. Теперь от этих планов придется отказаться.
В ряде стран мира началась массовая вакцинация. Правительство Франции предложило другим странам Евросоюза сообща пожертвовать 5% закупленных доз вакцины странам, не имеющим финансовой возможности ее приобрести. Согласно проекту под названием COVAX, курируемому ВОЗ, до конца 2021 года планируется выделить 2 млрд доз для вакцинации 20% самых бедных слоев населения в развивающихся странах. Если ЕС поддержит предложение Франции, пожертвование составит 65 млн доз.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
90-летняя британка испытала на себе вакцину Pfizer/BioNTech