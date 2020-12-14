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15:30 (мск), источник: ТАСС

Единороссы предлагают на платной основе привлекать студентов на замены в школе

В партии отметили, что в условиях пандемии учителя подвергаются опасности, болеют, но замен для них нет.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко предложил ввести оплату для студентов старших курсов педагогических вузов, которые замещают учителей младших классов в ходе занятий в школах. С такой инициативой он выступил в ходе первого социального онлайн-форума «Единой России».

По его словам, в настоящий момент школьники 6−11 классов переведены на дистанционное обучение, а ученики 1−5 классов в основном учатся очно.

«Учителя вынуждены приходить в школы на весь день, чтобы дать один или два урока. При этом они подвергаются опасности, они заражаются, болеют, берут больничные, а замен нет. Почему бы на замену для младшеклассников именно не привлекать студентов педагогических вузов старших курсов, не просто так привлекать, а делать это на платной основе», — сказал Ревенко.

Первый социальный онлайн-форум проходит на площадке «Единой России» в понедельник, он посвящен обсуждению работы волонтеров партии.

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