15:30 (мск), источник: ТАСС
Единороссы предлагают на платной основе привлекать студентов на замены в школе
В партии отметили, что в условиях пандемии учителя подвергаются опасности, болеют, но замен для них нет.
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко предложил ввести оплату для студентов старших курсов педагогических вузов, которые замещают учителей младших классов в ходе занятий в школах. С такой инициативой он выступил в ходе первого социального
По его словам, в настоящий момент школьники 6−11 классов переведены на дистанционное обучение, а ученики 1−5 классов в основном учатся очно.
«Учителя вынуждены приходить в школы на весь день, чтобы дать один или два урока. При этом они подвергаются опасности, они заражаются, болеют, берут больничные, а замен нет. Почему бы на замену для младшеклассников именно не привлекать студентов педагогических вузов старших курсов, не просто так привлекать, а делать это на платной основе», — сказал Ревенко.
Первый социальный