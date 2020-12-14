Итоговая эффективность вакцины «Спутник V» превысила 91%

На уровне 91,4% эффективность «Спутник V» подтверждена на основании анализа данных конечной контрольной точки клинических испытаний.
«Среди подтвержденных случаев заражения коронавирусом 20 тяжелых случаев были зарегистрированы в группе плацебо, в то время как тяжелых случаев в группе вакцины не зарегистрировано», — отметили специалисты.
Как уточняется, данные исследования будут опубликованы командой Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину, в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов. На основе данных, полученных на третьем контрольном пункте испытаний, центр создаст отчет, который будет использован для подачи на ускоренную регистрацию вакцины Sputnik V в различных странах.
«Уникальность российской вакцины заключается в использовании двух разных аденовирусных векторов человека в качестве механизма доставки генетического материала внешней оболочки коронавируса в организм человека», — уточнили создатели препарата.
К настоящему времени вакцинированы более 26 тыс. добровольцев в рамках двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых пострегистрационных клинических испытаний в России.
В ходе исследования не выявили никаких неожиданных нежелательных явлений. Состояние здоровья участников будет контролироваться в течение как минимум 6 месяцев после введения первой вакцины.
Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».