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16:55 (мск), источник: Известия

Итоговая эффективность вакцины «Спутник V» превысила 91%

Итоговая эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 91,4%, при этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%. Об этом 14 декабря сообщается на сайте, посвященному российской разработке.

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Источник: Известия

На уровне 91,4% эффективность «Спутник V» подтверждена на основании анализа данных конечной контрольной точки клинических испытаний.

«Среди подтвержденных случаев заражения коронавирусом 20 тяжелых случаев были зарегистрированы в группе плацебо, в то время как тяжелых случаев в группе вакцины не зарегистрировано», — отметили специалисты.

Справка
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Как уточняется, данные исследования будут опубликованы командой Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину, в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов. На основе данных, полученных на третьем контрольном пункте испытаний, центр создаст отчет, который будет использован для подачи на ускоренную регистрацию вакцины Sputnik V в различных странах.

«Уникальность российской вакцины заключается в использовании двух разных аденовирусных векторов человека в качестве механизма доставки генетического материала внешней оболочки коронавируса в организм человека», — уточнили создатели препарата.

К настоящему времени вакцинированы более 26 тыс. добровольцев в рамках двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых пострегистрационных клинических испытаний в России.

В ходе исследования не выявили никаких неожиданных нежелательных явлений. Состояние здоровья участников будет контролироваться в течение как минимум 6 месяцев после введения первой вакцины.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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Во время загрузки произошла ошибка.
17:12 (мск)© Ньюстюб
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