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19:15 (мск), источник: РБК

Разработчик объяснил новые данные об эффективности вакцины «Спутник V»

Эффективность 91,4% — это нижняя планка для «Спутника V», она рассчитана на 21-й день после получения первого компонента, пояснили ее разработчики. Эффективность в 95% была выявлена ранее на 42-й день испытаний, добавили они.

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Источник: РИА "Новости"

Предварительно объявленная эффективность вакцины «Спутник V» на 91,4% — это низшая граница. Об этом на брифинге по третьим промежуточным результатам пострегистрационных испытаний препарата заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РБК.

Вакцина «Спутник V» — двухкомпонентная. Вторая прививка ставится на 21-й день после первой.

«На 21-й день отсечения у нас в первой контрольной точке была эффективность 92%, на второй точке — 91,4%, и сейчас эта эффективность подтверждена на финальной точке испытаний. Мы ожидаем, что эффективность вакцины будет выше — не на 21-й, а на более поздние дни с момента первой инъекции, но эти данные будут опубликованы позже», — сказал Дмитриев.

О том, что специалисты ожидают роста эффективности вакцины, когда пройдет 42 дня с момента получения добровольцами первого компонента препарата и, соответственно, 21 день — с получения второго, сообщил и замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

«Иммуногенность вакцины будет увеличиваться к 42-му дню. Когда расчет будет вестись на эту дату, мы ожидаем роста эффективности, что вполне логично», — сказал он.

Центр им. Гамалеи и РФПИ ранее сообщили, что эффективность вакцины «Спутник V» оценивалась на трех контрольных точках — когда число заразившихся среди добровольцев достигало 20, 39 и 78 человек. В первой контрольной точке расчетная эффективность вакцины составила 92%, во второй — 91,4%.

В третьей контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента препарата эффективность также оказалась равна 91,4%. Из 78 заразившихся добровольцев 62 человека получили плацебо, а 16 — вакцину, пояснили разработчик и РФПИ.

Они также оценивали эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции (или 21-й после получения второго компонента). Тогда показатель оказался выше и составил 95%.

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