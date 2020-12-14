18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Британии паре запретили включать рождественские огни стоимостью $27 тысяч
Слишком много людей хотели посмотреть на декорации.
Семья
Но делают они это не только ради праздничного настроения. Посмотреть на рождественские декорации приезжает множество людей, которые делают денежные пожертвования.
Все деньги после праздничного сезона
В этом году свой дом семья превратила в сказочный замок из мультфильмов Диснея. А на все украшения они потратили более 27 тысяч долларов. Но долго любоваться рождественскими огнями в этом году не получилось.
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Екатерина Гура