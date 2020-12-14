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18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Британии паре запретили включать рождественские огни стоимостью $27 тысяч

Слишком много людей хотели посмотреть на декорации.

Семья Экстенс-Уорр из британского города Тинтиналли уже несколько лет подряд масштабно украшает свой дом к Рождеству. Они развешивают километры гирлянд и лампочек, устанавливают огромные фигуры сказочных персонажей и животных и даже создают миниатюры зимних пейзажей под стеклом.

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Но делают они это не только ради праздничного настроения. Посмотреть на рождественские декорации приезжает множество людей, которые делают денежные пожертвования.

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Все деньги после праздничного сезона Экстенс-Уорр отдают на благотворительность, преимущественно помогая больницам и медицинским центрам.

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В этом году свой дом семья превратила в сказочный замок из мультфильмов Диснея. А на все украшения они потратили более 27 тысяч долларов. Но долго любоваться рождественскими огнями в этом году не получилось.

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Кто-то пожаловался на британцев в полицию, сообщив, что их праздничные украшения привлекают множество туристов, а в условиях пандемии и частичного локдауна в стране — это недопустимо.

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Полицейским пришлось закрыть дом Экстенс-Уорретов для общественного посещения. Пару также обязали выключить всю рождественскую иллюминацию, сообщает Daily Star.

Екатерина Гура

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