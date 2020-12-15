Защита диссертаций может стать обязательной для аттестации аспирантов

По информации Минобрнауки, в настоящий момент доля защит аспирантов составляет лишь 18%.
Разработанный ведомством законопроект предусматривает, что обязательным условием итоговой аттестации для аспиранта станет предзащита подготовленной во время учебы диссертации.
Вуз организует научное сопровождение до диссертационного совета, то есть до защиты научной работы. Также аспирант будет иметь возможность досрочно защитить диссертацию.
Проект закона отменяет аккредитацию программ аспирантуры и определяет особенности защиты диссертаций для структур, связанных с силовыми органами. При этом сохраняются все академические права обучающихся по указанным программам, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу.
Тем, кто успешно прошел итоговую аттестацию по программам аспирантуры, будет выдан диплом, образец которого утвердят в Минобрнауки. Обладателю такого диплома, после принятия законопроекта, будут предоставляться те же права для занятия профессиональной деятельностью и должностей, как и лицам, получившим диплом по программе аспирантуры, имеющей государственную аккредитацию.
В декабре правительство внесло в Думу законопроект об обязательной защите диссертации в аспирантуре. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время результатом обучения в аспирантуре является обязательная итоговая аттестация в виде научного доклада и необязательная — в виде защиты диссертации на соискание кандидатской степени. Таким образом, программы учебных заведений больше направлены на освоение материала, а не на научную деятельность.