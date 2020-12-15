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05:49 (мск), источник: Интерфакс

Более половины россиян сделали прививку от гриппа

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU — Более половины населения РФ уже привиты от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзор во вторник.

Источник: Агентство «Москва»

«Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 78,79 млн. человек, что составляет 53,7% от численности населения Российской Федерации», — следует из сообщения.

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Согласно данным ведомства, в РФ продолжает регистрироваться заболеваемость ОРВИ, а эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 44 регионах страны.

«Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — отмечается на сайте.

Ранее в декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что в середине текущего месяца в России будет завершена прививочная кампания против гриппа.

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