05:49 (мск), источник: Интерфакс
Более половины россиян сделали прививку от гриппа
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU — Более половины населения РФ уже привиты от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзор во вторник.
«Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 78,79 млн. человек, что составляет 53,7% от численности населения Российской Федерации», — следует из сообщения.
Согласно данным ведомства, в РФ продолжает регистрироваться заболеваемость ОРВИ, а эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 44 регионах страны.
«Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — отмечается на сайте.
Ранее в декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что в середине текущего месяца в России будет завершена прививочная кампания против гриппа.