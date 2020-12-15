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12:11 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые востребованные профессии года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2020 года возглавили менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Врачи оказались лишь на четвертой строчке, за ними следуют бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

Московский рейтинг несколько отличается от общероссийского, хотя и в нем первые два места занимают менеджер по продажам и инженер, затем идут бухгалтер и водитель, а на шестом месте разместились менеджеры по работе с клиентами. Остальные места занимают профессии, которые не попали в первую десятку общероссийского перечня: на пятой строчке — программист, на седьмой — юрист, а далее — повар, кладовщик и продавец-кассир.

В ходе исследования анализировались вакансии, размещенные на платформе в течение года, учитывались и синонимы в названии профессий.

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