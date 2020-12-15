Названы самые востребованные профессии года

Врачи оказались лишь на четвертой строчке, за ними следуют бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.
Московский рейтинг несколько отличается от общероссийского, хотя и в нем первые два места занимают менеджер по продажам и инженер, затем идут бухгалтер и водитель, а на шестом месте разместились менеджеры по работе с клиентами. Остальные места занимают профессии, которые не попали в первую десятку общероссийского перечня: на пятой строчке — программист, на седьмой — юрист, а далее — повар, кладовщик и продавец-кассир.
В ходе исследования анализировались вакансии, размещенные на платформе в течение года, учитывались и синонимы в названии профессий.