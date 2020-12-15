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06:44 (мск), источник: РИА Новости

В России предложили вдвое сократить продажи алкоголя к 2030 году

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» предложили более чем вдвое снизить объем продаж алкоголя к 2030 году, а количество потребителей среди трудоспособного населения — до 50%, говорится в докладе о демографической ситуации, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По данным проекта, объемы потребления алкоголя в России составили в 2020 году 16 миллиардов литров.

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«Для достижения национальных целей развития государства к 2024 году, определенных президентом России Владимиром Путиным, а также последующего укрепления социально-экономического положения страны в перспективе до 2030 года, Федеральным проектом “Трезвая Россия” предлагается снижение объема продаж алкогольной продукции к 2024 году до 12 миллиардов литров, к 2027 году — до 9 миллиардов литров, к 2030 году — до 7 миллиардов литров. Изменение структуры потребления алкогольных напитков к 2030 года: 50% вино, 30% пиво, 15% водка и иные крепкие напитки, 5% прочая алкогольная продукция», — говорится в докладе, который сегодня будет направлен в правительство и регионы.

Среди прочих предложений проекта — снижение к 2030 году количества потребителей алкогольной продукции среди трудоспособного населения с 85% до 50%, а с 70% до 40% — смертности среди трудоспособного населения от причин, связанных со спиртными напитками. Кроме того, эксперты призывают в два раза снизить потребление населением табачной продукции.

Кроме того, эксперты проекта предлагают сокращение к 2030 году продаж сигарет в 2 раза с 300 миллиардов штук до 150 миллиардов штук и установление единых требований к качеству табака и табачной продукции повышенного уровня и обеспечение контроля за соблюдением требований с раскрытием информации для неограниченного круга лиц.

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