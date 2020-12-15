12:37 (мск), источник: РИА Новости
Сомелье назвал вызывающий «худшее похмелье» напиток
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сомелье и соучредитель Club Vino Марко Кастеланелли рассказал порталу Tyla, что худшее похмелье вызывает просекко.
Он отметил, что после бокала или двух этого напитка у человека на утро может очень сильно болеть голова. И просекко, и шампанское содержат пузырьки углекислого газа —
«Вы можете довольно быстро почувствует себя немного одурманенным и довольно быстро опьянеть, что приведет к сильному похмелью», — пояснил эксперт.
Однако, по словам сомелье, есть несколько приемов, которые помогут предотвратить тяжелые для организма последствия: просекко нужно пить медленно и не натощак. При этом на каждый бокал напитка нужно выпивать стакан воды — это поможет уменьшить обезвоживание организма. Кастеланелли также посоветовал перед сном выпить большой стакан воды.