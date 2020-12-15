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12:37 (мск), источник: РИА Новости

Сомелье назвал вызывающий «худшее похмелье» напиток

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сомелье и соучредитель Club Vino Марко Кастеланелли рассказал порталу Tyla, что худшее похмелье вызывает просекко.

Источник: РИА Новости
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Он отметил, что после бокала или двух этого напитка у человека на утро может очень сильно болеть голова. И просекко, и шампанское содержат пузырьки углекислого газа — из-за них организм быстрее поглощает алкоголь.

«Вы можете довольно быстро почувствует себя немного одурманенным и довольно быстро опьянеть, что приведет к сильному похмелью», — пояснил эксперт.

Однако, по словам сомелье, есть несколько приемов, которые помогут предотвратить тяжелые для организма последствия: просекко нужно пить медленно и не натощак. При этом на каждый бокал напитка нужно выпивать стакан воды — это поможет уменьшить обезвоживание организма. Кастеланелли также посоветовал перед сном выпить большой стакан воды.

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