Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 декабряОснование «Пушкинского Дома», остановка 3-го энергоблока Чернобыльской АЭС, теракт в Австралии и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
12Ухань спустя год после начала пандемии
12:09 (мск), источник: РИА Новости

В Австралии заявили, что вакцина первого поколения не остановит пандемию

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вакцина первого поколения не способна предотвратить распространение коронавируса, сообщается в опубликованной во вторник докладе Австралийской академии здравоохранения и медицинских наук (AAHMS).

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
12:31 (мск)Туроператоры рассказали, как отдыхать в Турции в условиях локдауна
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА Новости

«Новые доказательства свидетельствуют о том, что находящиеся в стадии испытаний вакцины “первого поколения” вероятно будут эффективно предотвращать связанные с SARS-CoV-2 заболевания, но маловероятно, что они предотвратят заражение вирусом. Это значит, что первое поколение вакцин, скорее всего, не сможет значительно сократить темпы передачи вируса», — отмечается в докладе.

Ученые подчеркивают, что для закрепления успеха в области борьбы с пандемией в Австралии необходимо сочетать ряд мер, таких как массовое проведение тестирования, отслеживание контактов с зараженными, соблюдение изоляции и социальной дистанции, ношение масок.
Новость
Год с ковидом

«Маловероятно, что одно “волшебное средство” сможет вернуть Австралию и мир к тому состоянию, которое мы сейчас считаем “нормальностью” до появления COVID», — подчеркивается в докладе. Вместо этого ученые рассчитывают, что вакцины, лечение и другие доступные средства борьбы с пандемией помогут сократить количество госпитализаций и смертей, вызванных COVID-19.

«Сообщаемые показатели эффективности вакцин в 90% и выше внушают надежду. Однако для производства, транспортировки, хранения и введения этих вакцин по всей Австралии потребуются огромные усилия. Потребуется много времени — скорее всего, до конца 2021 года. И если мы потерям бдительность до этого момента, то вирус снова выйдет из-под контроля», — считает один из авторов доклада профессор Ян Фразер.

Первый случай заражения коронавирусом в Австралии был зарегистрирован 25 января 2020 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

 На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс
Никита Михалков сделал заявление после смерти Гафта
Мишустин подписал документы о стабилизации цен на продукты
Ученые рассказали о риске эпидемии деменции из-за COVID-19
Путин поздравил Байдена с победой на выборах в США
Режим ЧС ввели после пожара в Башкирии с 11 погибшими
«Хаббл» сфотографировал кольцо Эйнштейна
Что привез японский зонд «Хаябуса-2» (фото)
Умер чемпион Европы по боксу из СССР
Hi-Tech
Ученые показали необычного динозавра. Это новый вид Небольшой, но красивый
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дети
Сестра Кейт Миддлтон во второй раз станет матерью Пресса сообщает о беременности Пиппы
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь