В Австралии заявили, что вакцина первого поколения не остановит пандемию

«Новые доказательства свидетельствуют о том, что находящиеся в стадии испытаний вакцины “первого поколения” вероятно будут эффективно предотвращать связанные с SARS-CoV-2 заболевания, но маловероятно, что они предотвратят заражение вирусом. Это значит, что первое поколение вакцин, скорее всего, не сможет значительно сократить темпы передачи вируса», — отмечается в докладе.
Ученые подчеркивают, что для закрепления успеха в области борьбы с пандемией в Австралии необходимо сочетать ряд мер, таких как массовое проведение тестирования, отслеживание контактов с зараженными, соблюдение изоляции и социальной дистанции, ношение масок.
«Маловероятно, что одно “волшебное средство” сможет вернуть Австралию и мир к тому состоянию, которое мы сейчас считаем “нормальностью” до появления COVID», — подчеркивается в докладе. Вместо этого ученые рассчитывают, что вакцины, лечение и другие доступные средства борьбы с пандемией помогут сократить количество госпитализаций и смертей, вызванных COVID-19.
«Сообщаемые показатели эффективности вакцин в 90% и выше внушают надежду. Однако для производства, транспортировки, хранения и введения этих вакцин по всей Австралии потребуются огромные усилия. Потребуется много времени — скорее всего, до конца 2021 года. И если мы потерям бдительность до этого момента, то вирус снова выйдет из-под контроля», — считает один из авторов доклада профессор Ян Фразер.
Первый случай заражения коронавирусом в Австралии был зарегистрирован 25 января 2020 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.