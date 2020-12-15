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12:31 (мск), источник: РИА Новости

Туроператоры рассказали, как отдыхать в Турции в условиях локдауна

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Турции вводятся ограничения на Новый Год, в туротрасли страны выражают уверенность, что путешественников они не затронут, сообщает АТОР.

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Источник: РИА Новости

После расширенного совещания с кабинетом министров Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых правилах на период новогодних праздников. Как сообщается, с 21:00 четверга 31 декабря до 5:00 утра 4 января будет введен непрерывный комендантский час, во время которого жителям (за исключением работников отдельных сфер), запрещено покидать дома.

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Список исключений для профессий и лиц должен быть в циркуляре МВД. Но, так как в заявлении Эрдогана о нем не было сказано, эксперты полагают, что он останется тем же. То есть не коснется работников транспорта, аптек, клиник, пекарен, доставки продуктов и готовых блюд.

Данная мера является временным расширением предыдущих директив президента, подчеркивают представители турецкого турбизнеса.

По их мнению, новогодний локдаун в стране с очень высокой вероятностью не окажет влияния на обслуживание гостей в отелях, аэропортах, на трансферах.

Эксперты отметили также, что в заявлении президента ничего отдельно не было сказано о туристах, речь шла только о «гражданах Турции».

Все это дает основания предполагать, что вводимые на Новый год ограничения не помешают зарубежным путешественникам гулять по улицам, заказывать еду навынос и с доставкой.

Однако, добавляют они, для полной уверенности следует дождаться циркуляра МВД Турции. Если в нем опять ничего отдельно не будет сказано об «иностранцах», можно считать, что для туристов все останется без изменений.

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Это тем более вероятно, что в Турции никаких отмен полетов из других стран, в том числе из России, на Новый год нет. А в отелях есть достаточно бронирований на праздничные даты, говорят в турецких принимающих компаниях. Это подтверждают и российские туроператоры.

«По прежнему наблюдаем в основном last minute бронирования — но это особенность текущей ситуации в мире. На новогодние заезды загрузка чартерных рейсов в Стамбул уже составляет более 50 процентов, что в целом соответствует нашим ожиданиям», — сообщили в российской фирме.

Сейчас россияне отдыхают в отелях Антальи и в Стамбуле, не подвергаясь никаким санкциям за несоблюдение комендантского часа со стороны турецких властей, так как данное ограничение на них не распространяется. Туристам лишь нужно иметь при себе подтверждение своего статуса (ваучер или справку о брони от отеля, авиабилеты) на случай проверки полиции.

«Наши клиенты о таких проверках даже не рассказывали. Гости из России, которых мы сегодня отвозили в аэропорт, говорят, что им представился редкий шанс увидеть совсем необычный Стамбул — без толп на улицах и площадях», — рассказали в одной из принимающих компаний.

Эксперты рекомендуют туристам выбирать в Стамбуле отели с питанием НВ (завтраки и ужины). По их словам, ассортимент там непрерывно увеличивается. А для тех, кто не хочет быть привязанным к гостинице, есть уличные кафе и рестораны — они работают как на вынос, так и на заказ онлайн, доставка совершенно бесплатна.

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