12:31 (мск), источник: BFM.ru
В Нидерландах из-за COVID-19 вводится режим полного локдауна
Правительство Нидерландов приняло решение о введении практически полного локдауна в стране. Об этом сообщил в понедельник
«Все направлено на сведение числа контактов до минимума, — отметил он в ходе выступления, транслировавшегося всеми основными телеканалами и радиостанциями страны. — Только в этом случае у вируса не останется шансов».
Глава голландского правительства признал, что меры являются жесткими.
«Еще и перед Рождеством, — добавил он. — Но я уверен, что мы справимся».
В октябре кабинет министров Нидерландов уже ввел ряд мер для предотвращения распространения коронавируса. В частности, все кафе, бары и рестораны в стране начали работать только навынос, продажа алкоголя была разрешена только до 20:00, а дома можно было принимать не более трех гостей в день.
Первые две меры остаются в силе, а вот с 15 декабря дома можно принимать не более двух человек. Исключение сделано для Рождества — 24, 25 и 26 декабря, когда можно будет приглашать не более трех человек.
Кроме того, со вторника закрываются магазины, которые не продают продукты или товары первой необходимости. Это относится к садовым рынкам, строительным магазинам, магазинам по продаже одежды. Банки и аптеки остаются открытыми.
Временно прекратить работу придется и специалистам так называемых контактных профессий — парикмахерам, татуировщикам, массажистам. В то же время физиотерапевты и стоматологи смогут продолжить свою деятельность.
В дополнение закрываются музеи, зоопарки, театры и кинотеатры, парки развлечений, тренажерные залы, бассейны и сауны. А со среды закроют двери начальные и средние школы. То есть образовательный процесс вновь, как это уже было весной, будет полностью переведен в виртуальное пространство.
Останутся открытыми отели, хотя подача еды и напитков в них будет запрещена. Продолжат работу церкви, мечети и другие религиозные учреждения. Продолжится проведение профессиональных спортивных мероприятий, следить за которыми можно по телевизору.
Аэропорт «Схипхол» остается открытым. Однако при этом правительство не рекомендует бронировать поездки за границу как минимум до середины марта 2021 года, если в этом нет срочной необходимости.
В библиотеках разрешено сдавать и брать книги. Кроме того, на улице можно просто гулять или заниматься спортом.
12 января 2021 года