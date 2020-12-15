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15:10 (мск), источник: Известия

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

Во всех российских регионах уже стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Источник: AP 2020

«Вакцина во все регионы Российской Федерации доставлена, и вакцинация начата во всех регионах Российской Федерации. Перед поставкой у нас были пробные логистические [поставки] для отработки [всей] цепочки. Все регионы готовы к принятию [препарата] и вакцинации», — заявил министр на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее во вторник руководитель исследований, главный исследователь ЦКБ Никита Ломакин рассказал «Известиям», что привитые вакцинами «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» пациенты переносят прививку обоими препаратами одинаково. У подавляющего большинства всё проходит бессимптомно — жалоб нет.

Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, где была разработана первая в России и мире вакцина «Спутник V», заявил, что в 2021 году от коронавируса удастся привить большую часть населения России и снизить масштабы пандемии.

В этот же день стало известно, что итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 профилактическая эффективность составила 100%.

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Вакцинация от коронавируса охватила всю страну

11 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в декабре все регионы получат около 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.

В Москве масштабная вакцинация от коронавируса стартовала 5 декабря. Для этого во взрослых городских поликлиниках открылось 70 прививочных пунктов.

С начала распространения инфекции в России выявлено 2 707 945 случаев заболевания COVID-19, в том числе 26 689 новых случаев заболевания на последние сутки. Зафиксировано 47 968 летальных исходов, выздоровели 2 149 610 человек.

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