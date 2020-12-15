15:10 (мск), источник: Известия
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России
Во всех российских регионах уже стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Вакцина во все регионы Российской Федерации доставлена, и вакцинация начата во всех регионах Российской Федерации. Перед поставкой у нас были пробные логистические [поставки] для отработки [всей] цепочки. Все регионы готовы к принятию [препарата] и вакцинации», — заявил министр на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Ранее во вторник руководитель исследований, главный исследователь ЦКБ Никита Ломакин рассказал «Известиям», что привитые вакцинами «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» пациенты переносят прививку обоими препаратами одинаково. У подавляющего большинства всё проходит бессимптомно — жалоб нет.
Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, где была разработана первая в России и мире вакцина «Спутник V», заявил, что в 2021 году от коронавируса удастся привить большую часть населения России и снизить масштабы пандемии.
В этот же день стало известно, что итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 профилактическая эффективность составила 100%.
11 декабря
В Москве масштабная вакцинация от коронавируса стартовала 5 декабря. Для этого во взрослых городских поликлиниках открылось 70 прививочных пунктов.
С начала распространения инфекции в России выявлено 2 707 945 случаев заболевания COVID-19, в том числе 26 689 новых случаев заболевания на последние сутки. Зафиксировано 47 968 летальных исходов, выздоровели 2 149 610 человек.