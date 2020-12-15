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 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
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17:02 (мск), источник: Газета.Ру

Российские регионы массово вводят строгие ограничения на новогодние праздники

Путешествия по России в новогодние праздники необходимо планировать исходя из ограничений, которые действуют в туристических регионах, предупредил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Так, в Сочи туристы не увидят новогодних гуляний, в Калининграде не смогут посетить музеи, а в Петербурге — даже не посидят в кафе. «Газета.Ru» рассказывает, где еще отдыхающих ждут строгие правила.

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Источник: РИА "Новости"

Более 60% россиян отдали предпочтение отечественным курортам при планировании отдыха на новогодние праздники, сообщает портал Tourdom.ru со ссылкой на турагентство Level.travel и сервис для покупки авиабилетов Biletix.

Топ бронирований возглавил Сочи, Крым и Калининградская область. Следом идут Казань, а также курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Также россияне намерены посетить Санкт-Петербург и Екатеринбург в десятидневные выходные.
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Тем не менее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко призвал тщательно подходить к решению относительно новогоднего отдыха из-за ограничений, которые введены в регионах на фоне пандемии.

«В зависимости от ситуации по COVID-19 некоторые регионы сегодня вводят ограничения в период новогодних каникул, запреты на развлекательные мероприятия и работу объектов общественного питания. Безусловно, эти меры для борьбы с COVID-19 нужно учитывать при планировании путешествий», — пояснил он.

«Газета.Ru» рассказывает о том, какие эпидемиологические ограничения будут действовать в январские праздники в разных туристических регионах страны.

Источник: РИА "Новости"

Краснодарский край

По данным Tourdom.ru, чаще всего россияне бронируют на новогодние праздники-2021 прибрежные отели в Сочи и гостиницы в Красной Поляне. Прежде чем туда отправиться, отдыхающим стоит знать о строгих мерах безопасности, принятых местными властями.

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Так, уже сейчас в Краснодарском крае не работают фудкорты и рестораны в торговых центрах. Запрещены развлекательные, зрелищные и культурные мероприятия — концертные залы, кинотеатры и театры посетителей не принимают.

Ждать уличных мероприятий в праздники не приходится — все новогодние гуляния с 25 декабря по 13 января отменены из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Также в регионе нельзя проводить новогодние утренники и детские представления. Попали под запрет и банкеты с корпоративами. Заменить мероприятия поздними посиделками в ресторане не получится — сейчас предприятиям общепита разрешено работать только до полуночи, и в новогоднюю ночь ничего не изменится, подчеркнул глава края Вениамин Кондратьев.

Не собираются отменять в регионе только рождественские ярмарки. «У жителей края должна быть возможность купить все необходимое для празднования Нового года», — объяснил губернатор.

Источник: РИА "Новости"

Полуостров Крым

Похожие ограничения будут действовать в Крыму. С 20 декабря по 15 января на полуострове запрещено проведение банкетов, корпоративов, свадеб и других торжественных мероприятий.

Вдобавок, в указанный период с 22.00 до 8.00 приостанавливается работа караоке-клубов, ночных клубов и кальянных, а также кафе, баров и ресторанов. Массовые мероприятия по случаю Нового года и Рождества на городских площадках, в домах культуры, театрах и школах тоже не состоятся.

В Крыму кино, театры и цирки смогут принимать гостей, но с условием наполняемости залов на 30%. Также там будут доступны музеи, но количество членов экскурсионной группы не должно превышать 10 человек, поэтому записываться на них надо заранее.

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В Севастополе же введен запрет на проведение любых культурных и досуговых мероприятий — в частности в театрах, кинотеатрах, музеях и т. д. Исключением стали только спортивные соревнования на открытом воздухе до 50 человек.

Эти ограничительные меры встревожили предпринимателей полуострова, занимающихся бизнесом в сфере туризма, говорил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей «Интерфаксу».

«После того, как указ был размещен, на мой взгляд, началась просто паника. Мое мнение: главное, что нам вообще разрешили работать в этой ситуации. У нас не такие жесткие меры, как в некоторых других регионах», — пояснял глава организации.

Он призвал всех бизнесменов вести диалог с туристами и придумывать альтернативные варианты празднования Нового года.

Источник: РИА "Новости"

Калининградская область

14 декабря в Калининградской области прошло собрание оперативного штаба по ситуации с коронавирусом нового типа. «Мы вынуждены принять серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона», — заявил губернатор региона Антон Алиханов.

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Так, в связи с высоким уровнем заболеваемости в регионе с 28 декабря по 17 января закрываются все парикмахерские, бьюти-студии, бани, сауны, SPA-центры, дома культуры, кинотеатры, театры, музеи, крытые спортивные объекты и фитнес-центры.

Приостановят работу и все торговые центры с магазинами, за исключением продуктовых, зоомагазинов и аптек. Уличные ярмарки, корпоративы и другие массовые мероприятия в честь предстоящих праздников также попали под запрет.

Вскоре будут приняты и ограничения в отношении заведений общепита, отметили в пресс-службе администрации. Но пока они должны следовать уже существующим правилам: закрываться с 23.00 до 06.00 и работать с загруженностью не более 50%.

Источник: РИА "Новости"

Карачаево-Черкесская республика

Пока в Карачаево-Черкесии нет ограничений, созданных специально под новогодние праздники. Из-за этого в регионе ждут большой наплыв туристов. «Если не введут никакие ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, то в новогодние праздники мы ожидаем на курортах республики более 150 тыс. человек, что более чем на 10% больше, чем в прошлый праздник», — заявил замминистра туризма, курортов и молодежной политики субъекта Артем Овчинников «Интерфаксу».

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Но отдыхающие должны быть предупреждены о тех мерах безопасности, которые уже введены в регионе. Так, с 16 ноября предприятиям общепита республики запрещено работать с 23.00 до 6.00. Кроме того, ресторанам, барам, ночным клубам и другим заведениям нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Кинотеатры, концертные залы и театры принимать посетителей могут, но лишь при условии заполняемости не более 25% от вместимости зала. Массовые спортивные мероприятия возможны, но только если их одобрили региональные министерство спорта и Роспотребнадзор. Полностью остаются закрытыми детские развлекательные центры и игровые комнаты.

Источник: РИА "Новости"

Санкт-Петербург

В Петербурге уже действуют жесткие ограничения: жителям запретили посещать фуд-корты, зоопарки, аквапарки и океанариумы. Но еще более серьезными меры безопасности станут в новогодние праздники.

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С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятиям общепита велели не принимать посетителей с 19.00 до 6.00. Тем временем с 30 декабря по 3 января рестораны, бары и кафе должны и вовсе закрыться, работая только на доставку или на вынос.

Также с 30 декабря по 10 января приостанавливается доступ посетителей в местные театры и музеи, под запрет попали и автобусные экскурсии.

После публикации указа 8 декабря более 100 заведений общепита Санкт-Петербурга выступили против данных ограничений — они создали в сети «Карту сопротивления», на которой указаны все предприятия, готовые работать в новогодние праздники несмотря на запрет.

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Медики стали бить тревогу, уверяя, что эта акция не поспособствует улучшению эпидемиологической ситуации в городе. «Пока мы не станем выполнять все, что требуют ограничительные мероприятия, пока мы не начнем все это делать на совесть, к сожалению, приближения дня победы над коронавирусом мы не дождемся. Если за ресторанами последуют какие-то другие индустрии, то, естественно, это может обернуться лавиной заболеваемости — и тогда уже процесс станет неконтролируемым», — пояснял «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Губернатор Александр Беглов пошел на диалог с рестораторами — 14 декабря он провел встречу с ресторатором Арамом Мнацакановым, который передал ему «наработки представителей отрасли по безопасному ведению ресторанного бизнеса».

Мария Локтионова

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