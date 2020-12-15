15:49 (мск), источник: Hi-Tech Mail.Ru
Ученые показали необычного динозавра-«павлина». Это новый вид
Исследователи обнаружили самого «искусно одетого» динозавра, который любил похвастать перед другими своим внешним видом.
Новый вид получил название Убираджара джубатус (Ubirajara jubatus), что переводится как «Владыка копья». Динозавры этого вида жили около 110 миллионов лет назад на суперконтиненте Гондвана. Они были невелики, размером с курицу. Помимо впечатляющего меха на спине, у них было по две пары жестких структур, которые выступали из плеч. Это была их отличительная черта.
На картинке изображен один из динозавров вида Убираджара. Скорее всего, это молодой самец, что удивительно, так как подобные «украшения» на плечах обычно нужны взрослым особям. Жесткие структуры напоминают торчащие крылья, но оперения на них нет. Исследователи считают, что они состоят из кератина (из него обычно состоят волосы, чешуя или перья) и не мешают свободе движения лап динозавров. Считается, что такие яркие черты нужны были им, чтобы покрасоваться, показать свое превосходство или запугать врага.
Очень напоминает современных павлинов, и это неслучайно. Предполагается, что у павлинов и динозавров этого вида был общий предок, поэтому они оба унаследовали некоторые его особенности.
Первый скелет «Владыки копья» нашли несколько десятилетий назад в формации Крато на