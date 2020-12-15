16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире (фото)
Конспирологи остались ни с чем.
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Уже несколько лет в Сети периодически появляются фотографии «самого одинокого» дома в мире. Небольшой белый домик под темной крышей — единственное здание на одном из пустынных островков архипелага Вестманнаэйяр у южного побережья Исландии.
О загадочном доме появилось множество теорий. Говорили, что это убежище эксцентричного бизнесмена на случай апокалипсиса, собственность религиозного фанатика или даже загородный домик певицы Бьорк. Но правда оказалась куда менее интересной, пишет Oddity Central.
Как удалось выяснить журналистам, здание на многочисленных фото — охотничий домик, построенный в 1950-х годах местной охотничьей ассоциацией. Члены организации используют его, когда приезжают на необитаемый остров для охоты на тупиков и других морских птиц. Им приходится несколько дней жить в спартанских условиях, потому что на острове отсутствуют современные коммуникации.
Хотя конспирологи остались ни с чем, остров и домик на нем
Анна Лысенко