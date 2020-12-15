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18:13 (мск), источник: РИА Новости

«Аэрофлот» выделил спецместа для отказывающихся сидеть в маске пассажиров

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. «Аэрофлот» выделит на борту своих самолетов специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета, заявила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

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Источник: РИА Новости

Она напомнила, что накануне «Аэрофлот» объявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима: пассажиров без медицинских масок не будут пускать на борт, даже тех, кто не может носить маску по медицинским показаниям.

Что касается специально выделенных мест, то в этом случае речь идет о пассажирах, которые откажутся использовать маску уже после закрытия дверей в самолете.

«Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров», — подчеркнула Спивакова.

По ее словам, это вынужденная мера, но она соответствует общемировой практике.

«Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту», — добавила пресс-секретарь.

По правилам «Аэрофлота», пассажиры обязаны носить защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полета. Снимать ее во время полета можно только для замены или для приема пищи.

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