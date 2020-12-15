«Аэрофлот» выделил спецместа для отказывающихся сидеть в маске пассажиров

Она напомнила, что накануне «Аэрофлот» объявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима: пассажиров без медицинских масок не будут пускать на борт, даже тех, кто не может носить маску по медицинским показаниям.
Что касается специально выделенных мест, то в этом случае речь идет о пассажирах, которые откажутся использовать маску уже после закрытия дверей в самолете.
«Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров», — подчеркнула Спивакова.
По ее словам, это вынужденная мера, но она соответствует общемировой практике.
«Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту», — добавила пресс-секретарь.
По правилам «Аэрофлота», пассажиры обязаны носить защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полета. Снимать ее во время полета можно только для замены или для приема пищи.