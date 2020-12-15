17:02 (мск), источник: РБК
Попова оценила соблюдение изоляции после контактов с зараженными в России
По словам главы Роспотребнадзора, более 770 тыс. россиян находятся под медицинским наблюдением
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Под медицинским наблюдением
«Мы усилили контроль за контактными, расширили их число. На сегодняшний день соблюдает требования, находясь в изоляции, каждый девятый», — сообщила она.
По словам главы Роспотребнадзора, «оставшиеся 10% требуют повышенного внимания и также, к сожалению, административных санкций». Она отметила, что еженедельно за нарушение санитарных требований накладывается около 40 тыс. штрафов.
Согласно постановлению Роспотребнадзора, люди, которые контактировали с инфицированными COVID-19, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Если в течение этого срока у них не проявится симптомов заболевания, делать тест на коронавирус при выходе из карантина не нужно.
Попова заявила, что в России отмечается стабилизация уровня заболеваемости коронавирусом, но она «достаточно хрупкая».
Сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению эти цифр.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID, в России с начала пандемии инфекцию выявили более чем у 2,7 млн человек, за последние сутки этот показатель вырос на 26,6 тыс. За весь период умерли 47,9 тыс. зараженных.
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Поставки препарата идут через 89 медицинских организаций, куда доставляют оптовые партии для дальнейшего распределения. Ведомство ведет регистр граждан, которым сделали прививки, в нем уже 28,5 тыс. человек.