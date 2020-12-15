Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 декабряОснование «Пушкинского Дома», остановка 3-го энергоблока Чернобыльской АЭС, теракт в Австралии и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12«Высокая вода» в Венеции
12Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
17:02 (мск), источник: РБК

Попова оценила соблюдение изоляции после контактов с зараженными в России

По словам главы Роспотребнадзора, более 770 тыс. россиян находятся под медицинским наблюдением из-за контакта с инфицированным COVID-19, при этом самоизоляцию соблюдает только каждый девятый.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
17:02 (мск)Российские регионы массово вводят строгие ограничения на новогодние праздники
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Под медицинским наблюдением из-за контакта с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 находятся 777 тыс. россиян, заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новость
Ученые назвали максимально зараженное коронавирусом место

«Мы усилили контроль за контактными, расширили их число. На сегодняшний день соблюдает требования, находясь в изоляции, каждый девятый», — сообщила она.

По словам главы Роспотребнадзора, «оставшиеся 10% требуют повышенного внимания и также, к сожалению, административных санкций». Она отметила, что еженедельно за нарушение санитарных требований накладывается около 40 тыс. штрафов.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, люди, которые контактировали с инфицированными COVID-19, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Если в течение этого срока у них не проявится симптомов заболевания, делать тест на коронавирус при выходе из карантина не нужно.

Попова заявила, что в России отмечается стабилизация уровня заболеваемости коронавирусом, но она «достаточно хрупкая».

Сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению эти цифр.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора


По данным оперативного штаба по борьбе с COVID, в России с начала пандемии инфекцию выявили более чем у 2,7 млн человек, за последние сутки этот показатель вырос на 26,6 тыс. За весь период умерли 47,9 тыс. зараженных.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Поставки препарата идут через 89 медицинских организаций, куда доставляют оптовые партии для дальнейшего распределения. Ведомство ведет регистр граждан, которым сделали прививки, в нем уже 28,5 тыс. человек.

 CNN сообщил о причастности 8 сотрудников ФСБ к отравлению Навального
Найден новый тип COVID-19
Российские регионы вводят ограничения на новогодние каникулы
СМИ узнали о тревоге на ядерной базе США из-за запуска «Булавы»
Ученые определили максимально зараженное COVID-19 место
В Ухане отменили обязательное ношение защитных масок
Студентка случайно сделала фото с выдержкой в восемь лет
Ученые обнаружили новый вид динозавра
Энтузиаст из Италии воссоздал внешность древних философов
Hi-Tech
Посмотрите на эти фото NASA. Их раньше никто не видел Они выглядят потрясающе
Авто
В России запретили продажу немаркированных шин Убедиться в легальности шин можно через приложение на смартфоне
Кино
Названы лучшие актер и актриса года Кино Mail.ru представляет рейтинги актеров и кинопроектов по итогам этого непростого, но интересного года
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Ворона попросила открыть ей окно. Люди не знали, чем обернется их поступок
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Катю в "Ворошиловском стрелке"
Дети
39-летняя экс-супруга Абрамовича в третий раз станет матерью Даша Жукова и Ставрос Ниархос ждут первенца
Леди
Невеста экс-мужа Волочковой стала копией принцессы Дианы Елена Николаева очаровала сеть
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь