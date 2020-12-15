17:37 (мск), источник: Коммерсантъ
«Сумел остаться Валентином Гафтом»
В Москве простились с актером и поэтом.
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Сотни москвичей, актеры, режиссеры и музыканты проводили в последний путь народного артиста России Валентина Гафта. Коллеги, вспоминая его, заставляли зал смеяться в день похорон. Ведь актер, по словам друзей, и сам был таким: большим, ярким и щедрым на веселье. Люди, добавляли они, которые удостаивались чести быть упомянутыми Гафтом в его эпиграммах, гордились этим. «Спасибо, что не прогибались, что не стали… да никем не стали: ни депутатом, ни политиком, а остались собой — Валентином Гафтом», — благодарили актера на прощание.
В «Современнике» прошло прощание с актером Валентином Гафтом, который ушел из жизни 12 декабря на 86-м году жизни. Гроб с его телом стоял на сцене, окруженный цветами и венками, а проститься с артистом пришли сотни его друзей и коллег. Зрители с букетами тянулись в театр, куда их пропускали порциями: согласно мерам эпидемиологической безопасности зрительный зал не мог быть заполнен более чем на четверть.
На большом экране сменяли друг друга портреты Валентина Гафта, фото с репетиций, спектаклей и кадры из многочисленных кинофильмов, в которых он снимался. Фоном звучали стихи Гафта, записанные им самим. Актеры Сергей Гармаш и Елена Яковлева решили не выступать с последними словами и лишь попрощались.
Актер и режиссер Авангард Леонтьев произнес, наверное, самую долгую речь, предварив ее важным замечанием о самом театре: «Это театр с очень точным, неумолимым представлением о себе, где труппа решала большинством голосов, взять ли пришедшего актера». По словам Авангарда Леонтьева, в «Современник» приходили устраиваться на работу «известные артисты, как сейчас говорят, звезды, но это не означало, что их брали». Но вспомнить обсуждения прихода Валентина Гафта он не смог: «Так легко он был принят, что даже не запомнилось».
Он много молчал, а если начинал говорить, то всегда выправлял ситуацию, выводил из тупика, к Вале всегда прислушивались, он задавал тон.
Цитируя слова самого Гафта, актер использовал его интонации, и казалось, что это сам Гафт говорит: «Эй, старик, ты слишком медленно играешь! Кто тебя учил?» В зрительном зале раздался смех. «Да, он мог сказать человеку резко: “Ты плохо сыграл!” C ним часто было трудно, но потом проходили секунды, минуты, дни и появлялось понимание, что он говорил правду, которой лучше воспользоваться», — вспоминал Авангард Леонтьев.
«Он собирал, вел, поощрял, он был очень щедрым», — казалось, актер хочет успеть сказать о Валентине Гафте все, что хотел и не успел сказать ему при жизни. И даже когда его стали торопить закончить речь, чтобы дать возможность высказаться другим, он не осекся и продолжал, будто его человеческие чувства были важнее церемоний, тем более этой, последней, где все расписано по минутам. «А когда он стал писать стихи, стало ясно: это — поэт, способный сместить стихотворением фокус восприятия, сделать так, чтобы люди прозрели!».
Он был талантлив во всем: в творческой карьере, в судьбе, в поэзии. Эхо его судьбы будет еще долго с нами. Люди, которые удостаивались чести быть упомянутыми Гафтом в его эпиграммах, гордились этим".
«Валентин Иосифович, хочу поблагодарить за тот трепет, который я испытывал, находясь рядом с вами, — подошел к микрофону театральный продюсер Леонид Роберман.— Спасибо, что не прогибались, что не стали… да никем не стали: ни депутатом, ни политиком, а остались собой — Валентином Гафтом».
Музыкант Александр Розенбаум некоторое время находился на сцене рядом с вдовой Валентина Гафта Ольгой Остроумовой, а потом вышел к микрофону и прочитал посвященное Валентину Гафту стихотворение, написанное в 2013 году. «Ты очень напоминаешь мне дуб. Могучий. Сломать невозможно… Такие гиганты не могут в ряду стоять. Им это ужасно сложно», — раздавался голос Александра Розенбаума сквозь щелканье затворов фотоаппаратов.
«Валентин Иосифович не был моим прямым учителем, моим учителем был Олег Палыч Табаков, — взял слово актер Евгений Миронов.— Но я всегда на него смотрел и учился. Валентин Иосифович, передайте привет Олег Палычу…».
«О нем можно рассказывать, хохоча до безумия, — предупредила присутствующих актриса Лия Ахеджакова.— Понимаете, даже в эти дни все хохочут, когда о нем рассказываешь». И она дала залу почувствовать это. «Когда я только пришла в “Современник” — а для меня это было как на небо попасть — надо было срочно выучить роль грузинской старушки и сразу выйти на сцену. Тогда умерла играющая ее актриса Должанская и поэтому меня взяли, — начала Лия Ахеджакова.— И выйдя на сцену, я была так потрясена, что совершенно забыла текст! А Валя сидел лицом к залу». «И в самый ужасный для меня момент он повернулся ко мне, а он был вот здесь, — актриса развернулась и указала рукой на место у гроба, и все замерли, ожидая, что он повернется.— И такое тепло передал мне своей улыбкой, что я освободилась, и почувствовала, что на этой сцене — я на своем месте».
«А однажды он повернулся ко мне — а он всегда смотрел в зал — и сказал: “Ну все, Лилек, я женюсь на тебе!” И это было так комично, что все начинали смеяться!» — Лия Ахеджакова действительно начала
«Мы все время находили поводы обижаться друг на друга, по году не разговаривали, — вдруг тон Лии Ахеджаковой изменился.— Какая я была дура, надо было сразу прощать».
Он был божественный артист и очень красивый мужик, и очень чудной. Валечка, благодарю за эту нежность. Никаких обид. Очень люблю и все помню. Прощай, увидимся.
Стихов Валентина Гафта звучало много — и в начале церемонии, и между выступлениями. Голос Гафта, тихо и даже интимно читающего свои стихи, создавал ощущение его присутствия, и казалось, в этот момент он вместе со всеми и сам прощается со своими дорогими. «Я мертв, но видно, что дышу я, убит — и кланяюсь в конце… — он отвечал, и давал напутствие каждому выступавшему, и утешал: — …Жизнь коротка, как пьесы читка. Но если веришь, будешь жить. Театр — сладкая попытка вернуться,
Мария Литвинова