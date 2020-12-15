17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка обнаружила на рождественской ели енота (видео)
Потом он перебрался на люстру.
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Жительница Флориды Обри Якобелли проснулась в 4:15 утра, услышав рычание своего пса.
Она спустилась в гостиную проверить, в чем дело, и увидела, что собака атакует рождественскую ель, на которой сидит енот. А дальше начался настоящий хаос.
Женщина попыталась согнать енота, потыкав в него сковородой, но это не помогло. Затем она вооружилась пульверизатором, но и этого оказалось мало. Тогда собака взяла дело в свои лапы: она повалила ель и побежала за енотом. Дикое животное в панике забралось на люстру и висело там около получаса.
Якобелли схватила метлу, чтобы прогнать енота с люстры. В конце концов ей это удалось, но
Анна Лысенко