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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка обнаружила на рождественской ели енота (видео)

Потом он перебрался на люстру.

Жительница Флориды Обри Якобелли проснулась в 4:15 утра, услышав рычание своего пса.

Она спустилась в гостиную проверить, в чем дело, и увидела, что собака атакует рождественскую ель, на которой сидит енот. А дальше начался настоящий хаос.

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Женщина попыталась согнать енота, потыкав в него сковородой, но это не помогло. Затем она вооружилась пульверизатором, но и этого оказалось мало. Тогда собака взяла дело в свои лапы: она повалила ель и побежала за енотом. Дикое животное в панике забралось на люстру и висело там около получаса.

Якобелли схватила метлу, чтобы прогнать енота с люстры. В конце концов ей это удалось, но какое-то время женщине пришлось погонять зверька по дому. В итоге незваный гость подбежал к входной двери и выбрался на улицу через отверстие для собак.

Анна Лысенко

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