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18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи в Израиле нашли деревню, которую потеряли 72 года назад

А в ней — мастерскую для изготовления римских статуэток.

Группа археологов в Израиле повторно открыла древнюю мастерскую статуэток в забытом поселении. Ее «случайно потеряли» 72 года назад после того, как деревня, в которой она находилась, опустела.

Мастерскую недалеко от города Бейт-Шемеш впервые нашли в 1934 году, сообщает Haaretz. Местные жители обнаружили остатки древнего резервуара для воды, заполненного обломками статуэток и гончарным мусором. Исследователи планировали изучить находку, но после событий 1948 года, когда Израиль обрел независимость, временное поселение опустело, документы с описанием места были утеряны, и для археологов не осталось ориентиров.

Масляные лампы

В заново открытом резервуаре оказались сотни римских языческих статуэток возрастом 1,6−1,7 тыс. лет. Это фигурки женщин, животных и всадников, а также масляные лампы и другие находки. Сама же цистерна восходит к временам Второго Храма, разрушенного в I веке нашей эры.

Анна Лысенко

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