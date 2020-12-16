05:37 (мск), источник: ТАСС
Разработаны алгоритмы, способные предсказать тяжесть течения COVID-19
МОСКВА. /ТАСС/. Ученые Федерального
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«Анализ широкого ряда
Речь идет о таких показателях, как ферритин,
Вероятность летального исхода при инфицировании коронавирусной инфекцией повышается в зависимости от таких факторов, как возраст, мужской пол, индекс массы тела выше 30, а также в зависимости от уровней глюкозы.
«В рамках исследования также проведен полногеномный ассоциативный анализ (GWAS) на выборке из более чем 2 000 пациентов с COVID-19 с бессимптомным, легким, среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. В результате чего выявлены генетические варианты, ассоциированные с тяжестью течения COVID-19», — уточняется в сообщении ФМБА.
Статистическая обработка результатов
«Таким образом, совокупность данных, полученных в ходе выполнения исследования о значимых