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05:37 (мск), источник: ТАСС

Разработаны алгоритмы, способные предсказать тяжесть течения COVID-19

МОСКВА. /ТАСС/. Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали алгоритмы, способные с высокой точностью прогнозировать тяжесть течения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФМБА.

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Источник: РИА "Новости"

«Анализ широкого ряда клинико-диагностических параметров на выборке более чем 6 900 больных и переболевших COVID-19 различной степени тяжести течения позволил специалистам ФМБА России создать математические модели (классификаторы) предсказания тяжести и клинического исхода COVID-19 на основе алгоритмов машинного обучения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти алгоритмы с высокой точностью (порядка 90%) «подтвердили ряд клинических факторов, позволяющих предсказывать тяжесть течения заболевания».

Речь идет о таких показателях, как ферритин, С-реактивный белок, СОЭ, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, частота дыхательных движений и других.

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Вероятность летального исхода при инфицировании коронавирусной инфекцией повышается в зависимости от таких факторов, как возраст, мужской пол, индекс массы тела выше 30, а также в зависимости от уровней глюкозы.

«В рамках исследования также проведен полногеномный ассоциативный анализ (GWAS) на выборке из более чем 2 000 пациентов с COVID-19 с бессимптомным, легким, среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. В результате чего выявлены генетические варианты, ассоциированные с тяжестью течения COVID-19», — уточняется в сообщении ФМБА.

Статистическая обработка результатов GWAS-исследований также позволила создать шкалу «полигенного риска развития тяжелого течения COVID-19». Этот диагностический алгоритм, по утверждению исследователей, позволяет предсказывать тяжесть течения. На данный момент он находится на этапе валидации.

«Таким образом, совокупность данных, полученных в ходе выполнения исследования о значимых клинико-диагностических параметрах и генетических особенностях человека, позволят построить единую модель оценки общего вклада как фенотипических, так и генетических факторов, определяющих характер течения заболевания COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы ФМБА.

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