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23:28 (мск), источник: РИА Новости

Россиянка опоздала на маршрутку и выиграла десять миллионов рублей

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жительница Новосибирска выиграла десять миллионов рублей, сообщили региональному порталу NGS.RU в пресс-службе «Столото».

Источник: РИА Новости

«Участие в лотереях — традиция нашей семьи. Каждое воскресенье мы собираемся у телевизора и наблюдаем за трансляциями розыгрышей», — заявила участница лотереи.

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Как сообщается, сибирячка торопилась, чтобы успеть на маршрутку, но ее муж настоял на том, чтобы остановиться и приобрести билет в киоске близ автобусной остановки.

Отмечается, что девушка выиграла сразу в двух турах 1364-го тиража «Русского лото».

Помимо десяти миллионов она получила сто рублей.

Полученные деньги, как сообщается, она планирует потратить на строительство дома и новый автомобиль.

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