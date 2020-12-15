23:28 (мск), источник: РИА Новости
Россиянка опоздала на маршрутку и выиграла десять миллионов рублей
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жительница Новосибирска выиграла десять миллионов рублей, сообщили региональному порталу NGS.RU в
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«Участие в лотереях — традиция нашей семьи. Каждое воскресенье мы собираемся у телевизора и наблюдаем за трансляциями розыгрышей», — заявила участница лотереи.
Как сообщается, сибирячка торопилась, чтобы успеть на маршрутку, но ее муж настоял на том, чтобы остановиться и приобрести билет в киоске близ автобусной остановки.
Отмечается, что девушка выиграла сразу в двух турах 1364-го тиража «Русского лото».
Помимо десяти миллионов она получила сто рублей.
Полученные деньги, как сообщается, она планирует потратить на строительство дома и новый автомобиль.