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03:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Специалисты ВОЗ отправятся в Китай искать источник коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправятся в Китай искать источник коронавируса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на участника экспедиции Фабиана Лендертца.

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Источник: Reuters

По его словам, эксперты, скорее всего, поедут в Ухань, где впервые сообщили о вирусе. Ученый отметил, что миссия ВОЗ не намерена выяснять, кто виноват в распространении эпидемии. Лендертц подчеркнул, что они попытаются понять, что произошло и как можно использовать эту информацию для предотвращения пандемии в будущем.

Отмечается, что ученые изучат образцы, которые были собраны еще до эпидемии, чтобы определить, циркулировал ли вирус до того, как он распространился по Китаю. Также эксперты осмотрят рынок морепродуктов в Ухане, где, возможно, коронавирус передался от животного к человеку.

Ранее в ВОЗ заявили, что обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который возник в результате мутации, более заразен. Спецпосланник ВОЗ по глобальной борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро подчеркнул, что при этом данный штамм, скорее всего, не опаснее остальных, поэтому радикальных изменений в приоритетах и способах борьбы с эпидемией из-за него не предвидится.

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