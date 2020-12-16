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12:15 (мск), источник: Life.ru

С января расплатиться наличными станет сложнее. Что ждёт покупателей и бизнес

С 10 января вводятся новые правила оплаты наличными. Ужесточаются также требования к переводам и снятию денег в банкоматах. Какие операции окажутся под контролем, какие — под запретом и на что обращать внимание, чтобы не оказаться вне закона?

Источник: РИА "Новости"

Какие денежные операции будут контролировать с января

С 10 января вступают в силу поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Как отметил ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, они станут самыми масштабными с того момента, как закон был принят в 2001 году.

С одной стороны, поправки позволяют существенно облегчить жизнь легальному бизнесу. Так, поясняет юрист, из перечня для контроля исключены операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков разного достоинства.

— Что касается банков, страховых и лизинговых компаний, ломбардов, ювелиров, МФО, КПК, то контролировать будут только наиболее специфичные для них операции. Всё это сократит нагрузку и на бизнес, и на Росфинмониторинг, — рассказал Павел Уткин.

С другой стороны, новые поправки нацелены на устранение лазеек для тех, кто предпочитает вести двойную бухгалтерию. Будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными деньгами свыше 600 тыс. рублей. Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнёрства.

— Для каждой группы компаний той или иной направленности (банки, страховые компании, ломбарды, почта и так далее) вводится чёткий перечень клиентских операций, о которых надо будет сообщать в Росфинмониторинг. Добросовестным компаниям опасаться нечего. Новых санкций за нарушение или несоблюдение данного закона не вводится. Всё остаётся так, как сейчас. За нарушение банковский счёт могут заблокировать и передать информацию по сделке не только в Росфинмониторинг, но и в налоговую или МВД, — пояснил ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Семибогатов.

Теперь под контролем будут почтовые переводы от 100 000 рублей и выше. В том числе сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму.

Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Это произойдёт, если речь идёт о суммах более 100 000 рублей.

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Окажутся под контролем ставки в лотерее от 600 000 рублей. Будет учитываться и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму.

С 2021 года будут контролироваться расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей. Как пояснила юрист адвокатского бюро «S&K Вертикальные» Любовь Сысоева, пока же такой контроль обязателен только для сделок по передаче права собственности. Например, если человек купил или продал квартиру дороже 3 млн, заключил договор мены или ренты.

— Таким образом, поправки расширяют перечень сделок с недвижимостью, за которыми будет вестись наблюдение. Теперь к ним относятся аренда, ипотека и коммерческий наём жилья. Нотариусы, риелторы и юристы обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделке, которая заключена на сумму от 3 млн рублей, — пояснила старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.

Основатель аудиторско-консалтинговой группы компаний «Бизнес-эксперт» Марина Дяченко отметила, что сейчас налоговые органы и банки просто объединяют усилия в целях контроля за операциями с наличными. По её словам, для компаний нарушение правил денежного оборота будет грозить штрафом в 50 000 рублей.

Что нужно успеть сделать до 10 января

Наталья Пшеничникова предупреждает: при любых операциях с недвижимостью нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих денег. Это понадобится, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки.

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— Например, могут заинтересовать ситуации, когда цена в договоре намного ниже реальной рыночной стоимости объекта недвижимости. Сомнительной может показаться операция, если по сделке передаётся крупная сумма наличных денег, которая явно не соответствует социально-экономическому статусу её участников. Допустим, человек, не имеющий имущества и доходов, покупает элитное жильё. Чтобы избежать проблем в будущем, нужно проанализировать своё финансовое положение с учётом новых требований, — пояснила Наталья Пшеничникова.

Таким образом, фактически под запретом оказались все крупные сделки с неподтверждёнными доходами. Чтобы избежать проблем, нужно исключить операции, которые могут вызвать подозрение у Росфинмониторинга. Иначе карту, с которой был совершён платёж, могут заблокировать. Но даже если это произошло, то её разблокируют при предоставлении подтверждающих документов. В противном случае участников сделки могут ждать долгие разбирательства с органами финконтроля. Всё это время деньги будут заморожены.

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