С января расплатиться наличными станет сложнее. Что ждёт покупателей и бизнес

Какие денежные операции будут контролировать с января
С 10 января вступают в силу поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Как отметил ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, они станут самыми масштабными с того момента, как закон был принят в 2001 году.
С одной стороны, поправки позволяют существенно облегчить жизнь легальному бизнесу. Так, поясняет юрист, из перечня для контроля исключены операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков разного достоинства.
— Что касается банков, страховых и лизинговых компаний, ломбардов, ювелиров, МФО, КПК, то контролировать будут только наиболее специфичные для них операции. Всё это сократит нагрузку и на бизнес, и на Росфинмониторинг, — рассказал Павел Уткин.
С другой стороны, новые поправки нацелены на устранение лазеек для тех, кто предпочитает вести двойную бухгалтерию. Будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными деньгами свыше 600 тыс. рублей. Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнёрства.
— Для каждой группы компаний той или иной направленности (банки, страховые компании, ломбарды, почта и так далее) вводится чёткий перечень клиентских операций, о которых надо будет сообщать в Росфинмониторинг. Добросовестным компаниям опасаться нечего. Новых санкций за нарушение или несоблюдение данного закона не вводится. Всё остаётся так, как сейчас. За нарушение банковский счёт могут заблокировать и передать информацию по сделке не только в Росфинмониторинг, но и в налоговую или МВД, — пояснил ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Семибогатов.
Теперь под контролем будут почтовые переводы от 100 000 рублей и выше. В том числе сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму.
Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Это произойдёт, если речь идёт о суммах более 100 000 рублей.
Окажутся под контролем ставки в лотерее от 600 000 рублей. Будет учитываться и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму.
С 2021 года будут контролироваться расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей. Как пояснила юрист адвокатского бюро «S&K Вертикальные» Любовь Сысоева, пока же такой контроль обязателен только для сделок по передаче права собственности. Например, если человек купил или продал квартиру дороже 3 млн, заключил договор мены или ренты.
— Таким образом, поправки расширяют перечень сделок с недвижимостью, за которыми будет вестись наблюдение. Теперь к ним относятся аренда, ипотека и коммерческий наём жилья. Нотариусы, риелторы и юристы обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделке, которая заключена на сумму от 3 млн рублей, — пояснила старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.
Основатель аудиторско-консалтинговой группы компаний «Бизнес-эксперт» Марина Дяченко отметила, что сейчас налоговые органы и банки просто объединяют усилия в целях контроля за операциями с наличными. По её словам, для компаний нарушение правил денежного оборота будет грозить штрафом в 50 000 рублей.
Что нужно успеть сделать до 10 января
Наталья Пшеничникова предупреждает: при любых операциях с недвижимостью нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих денег. Это понадобится, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки.
— Например, могут заинтересовать ситуации, когда цена в договоре намного ниже реальной рыночной стоимости объекта недвижимости. Сомнительной может показаться операция, если по сделке передаётся крупная сумма наличных денег, которая явно не соответствует социально-экономическому статусу её участников. Допустим, человек, не имеющий имущества и доходов, покупает элитное жильё. Чтобы избежать проблем в будущем, нужно проанализировать своё финансовое положение с учётом новых требований, — пояснила Наталья Пшеничникова.
Таким образом, фактически под запретом оказались все крупные сделки с неподтверждёнными доходами. Чтобы избежать проблем, нужно исключить операции, которые могут вызвать подозрение у Росфинмониторинга. Иначе карту, с которой был совершён платёж, могут заблокировать. Но даже если это произошло, то её разблокируют при предоставлении подтверждающих документов. В противном случае участников сделки могут ждать долгие разбирательства с органами финконтроля. Всё это время деньги будут заморожены.