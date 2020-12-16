06:09 (мск), источник: РИА Новости
В «Роскосмосе» предложили необычный способ запускать спутники в космос
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Специалисты головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш предлагают запускать малые спутники
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«На наш взгляд, время от времени целесообразно оценивать старые идеи доступа в околоземное космическое пространство с точки зрения современных технологических возможностей. К одной из таких идей относится создание наземных систем динамического ускорения массы. Впервые эта идея была высказана Жюлем Верном в
«Однако то, что в то время было фантастикой, может получиться сейчас, когда стали доступны новые технологии и материалы, которых не было 150 лет назад. “Космическую пушку” выгодно отличает от других способов неракетного доступа в космос то, что она является в принципе реализуемой уже на современном техническом уровне», — отмечают ученые «Роскосмоса».
Одним из вариантов такого запуска спутников назван линейный рельсотрон, который представляет собой пусковой ствол (вакуумная труба с рельсовым разгонным устройством и
Другой вариант, предлагаемый к рассмотрению специалистами ЦНИИмаш, — это кольцевой ускоритель массы — кольцевая разгонная вакуумная труба диаметром несколько километров, размещенная на склоне горы, с выпускными стволами, через которые
Среди недостатков электромагнитных пушек ученые выделяют запредельные перегрузки при запуске спутников — от 2 до 20 тысяч g. Среди преимуществ по сравнению с традиционными космическими