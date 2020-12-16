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06:09 (мск), источник: РИА Новости

В «Роскосмосе» предложили необычный способ запускать спутники в космос

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Специалисты головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш предлагают запускать малые спутники снарядами-носителями из электромагнитных пушек, следует из материалов, опубликованных в журнале «Вестник НПО имени Лавочкина».

Источник: Reuters

«На наш взгляд, время от времени целесообразно оценивать старые идеи доступа в околоземное космическое пространство с точки зрения современных технологических возможностей. К одной из таких идей относится создание наземных систем динамического ускорения массы. Впервые эта идея была высказана Жюлем Верном в научно-фантастическом романе “Из пушки на Луну” в 1865 году», — говорится в докладе.

«Однако то, что в то время было фантастикой, может получиться сейчас, когда стали доступны новые технологии и материалы, которых не было 150 лет назад. “Космическую пушку” выгодно отличает от других способов неракетного доступа в космос то, что она является в принципе реализуемой уже на современном техническом уровне», — отмечают ученые «Роскосмоса».

Одним из вариантов такого запуска спутников назван линейный рельсотрон, который представляет собой пусковой ствол (вакуумная труба с рельсовым разгонным устройством и снарядом-носителем со спутником), расположенный на горе высотой 2−3 километра, и электростанцию мощностью 10 мегаватт.

Другой вариант, предлагаемый к рассмотрению специалистами ЦНИИмаш, — это кольцевой ускоритель массы — кольцевая разгонная вакуумная труба диаметром несколько километров, размещенная на склоне горы, с выпускными стволами, через которые снаряд-носитель со спутником запускается в космос. Кольцевой ускоритель в отличие от линейного рельсотрона не требует чрезвычайно высокой мощности, в нем электродвигатель мощностью 20 мегаватт способен разгонять массу от 2 тысяч килограммов до 9 километров в секунду всего за 1 час.

Среди недостатков электромагнитных пушек ученые выделяют запредельные перегрузки при запуске спутников — от 2 до 20 тысяч g. Среди преимуществ по сравнению с традиционными космическими ракетами-носителями указываются низкая стоимость выведения и высокая оперативность запуска спутников.

Во время загрузки произошла ошибка.
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