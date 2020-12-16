01:32 (мск), источник: Известия
С 1 января россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за весь 2020-й
Пени за неуплату ЖКУ могут начислить на весь образовавшийся в 2020-м году долг. При введении моратория на эти штрафы в
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Чтобы после окончания отсрочки граждане не получили огромные счета, НП «ЖКХ Контроль» попросило главу Минстроя Ирека Файзуллина начислять пени только на долги, возникшие после отмены ограничений (копия письма есть у «Известий»).
«Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу», — сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.
С 6 апреля 2020-го до 1 января 2021 года в России приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ. Также до конца года введен мораторий на поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение за долги коммунальных услуг.
Необходимо прояснить и вопросы, связанные с мораторием на поверку счетчиков, говорится в письме НП «ЖКХ Контроль». Нужно определить случаи, при которых истекший срок поверки, начиная с 1 января 2021 года, не приведет к начислению платы за коммунальные услуги по нормативу с применением повышающего коэффициента.
Также стоит установить, что отсчет трехмесячного интервала расчета платы по усредненным показаниям с индивидуальных приборов учета начинается с 1 января 2021-го.