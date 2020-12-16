Ученые применили «молочный йод» против опухолей

Ученые провели эксперимент на лабораторных крысах. 43 здоровых самца разделили на четыре группы. Животным из трех из них смоделировали развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты).
Крыс одной из этих групп лечили препаратом финастерид (применяют в терапии аденомы простаты у людей), другой давали ковалентно связанный йод, животные из третьей получали рафинированное подсолнечное масло без добавок (в нем разводили препараты для других групп). Плацебо принимали и самцы из четвертой, контрольной, группы, у которых не моделировали развитие опухоли. Всех животных содержали в одинаковых условиях.
«Мы установили, что использование ковалентного йода при курсовом введении достоверно затормозило развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы у подопытных животных», — сообщил «Известиям» и.о. заведующего научной лабораторией химиопрофилактики рака и онкофармакологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Григорий Точильников.
По его словам, эффективность ковалентного йода была несколько ниже, чем у финастерида, однако он, как большинство лекарств, имеет побочные эффекты.
В описанном выше эксперименте специалисты исследовали только профилактический потенциал ковалентного йода при развитии аденомы простаты у крыс. Не исключено, что препарат может оказывать позитивное воздействие широкого спектра, показывает опыт других научных групп.
Например, ученые Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН (в прошлом ВНИИ мясной промышленности) изучили изменения когнитивных процессов (памяти и внимания) на фоне профилактики йододефицита. В начале эксперимента у 20 студенток Орловского государственного института экономики и торговли в возрасте от 18 до 21 года определили наличие йододефицита — его обнаружили у 40% участниц эксперимента.
После ежедневного приема 100 мкг ковалентно связанного йода в течение месяца показатели механического и логического запоминания в группе, получавшей добавку, улучшились вдвое больше, чем в контрольной группе. Показатель продуктивности работы вырос только в группе, получавшей препарат йода.