Половина участников НПО может остаться без госстрахования

Такиe прeдложения в рaмках обсуждeния кoнцепции систeмы гaрантирования НПО нaправила в ЦБ сaморегулируемая oрганизация (СРО) Нациoнальная ассoциация негoсударственных пeнсионных фoндов (НАПФ).
Если они будут приняты, защиту государства не получат взносы примерно половины граждан, на будущую пенсию которых перечисляет деньги работодатель.
В Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) также считают, что под гарантии должен попадать инвестдоход.
Кроме того, в ассоциации предложили индексировать гарантируемую сумму в зависимости от экономической ситуации в стране. Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что гарантии разумно применять только к личным счетам, а вот относительно инвестдохода мнения разделились.
Профессор кафедры «Финансы и цены» РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова полагает, что, для того чтобы реализовать предложения о гарантиях на инвестдоход, необходимо законодательно закрепить норму, устанавливающую планку минимальной доходности. Эксперт напомнила, что в прошлом году, когда обсуждалась концепция гарантированного пенсионного плана, Минфин в качестве ориентира называл 6,7% годовых.
«Однако в 2020 году ситуация на финансовых рынках из-за пандемии обострилась и вопрос больше не поднимался. Кроме того, сами НПФ в условиях нестабильности не горят желанием компенсировать падение доходности ниже гарантированной за счет резервов и собственных средств», — подчеркнула Юлия Финогенова.
По ее мнению, фондам хватает фидуциарной (по надлежащему управлению активами клиентов) ответственности — НПФ обязаны компенсировать убытки вкладчиков за счет капитала, в случае если пенсионные активы инвестированы в те или иные ценные бумаги не на лучших условиях.