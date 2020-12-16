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06:37 (мск), источник: РБК

«Инвитро» нашла антитела к COVID у 50% пациентов в Сибири и на Урале

У пациентов из Сибири и с Урала, которые проходили в лабораториях «Инвитро» тестирование на антитела к коронавирусной инфекции, доля положительных результатов превышает 50%. Об этом РБК сообщили в медицинской компании. Однако, отмечают эксперты, по этим данным нельзя делать выводы о доле переболевших в Сибири и на Урале. А разница с Москвой и Петербургом объясняется охватом тестирования.

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Источник: AP 2020

Первая пятерка городов Сибири, по показателю среднего суточного процента положительных результатов в декабре, выглядит так:

  • Новосибирск — 62%;
  • Красноярск — 58%;
  • Омск — 56%;
  • Барнаул — 55%;
  • Иркутск — 54%.

Ситуация в городах Урала, по данным «Инвитро», схожая:

  • Екатеринбург — 52%;
  • Челябинск — 57%;
  • Тюмень — 53%;
  • Магнитогорск — 57%;
  • Сургут — 52%.

Что же касается результатов тестирования на антитела в столицах, здесь ситуация выглядит иначе. Так, в Москве с мая текущего года было выполнено больше 286 тыс. тестов. Положительными из них оказались 17,7%. Показатель среднего суточного процента положительных результатов в декабре составил 30%.

В Петербурге за тот же период сделали 101 тыс. тестов на антитела, четверть (25%) из них оказались положительными. Средний суточный процент положительных результатов за последний месяц — 38%.

В целом по стране «Инвитро» выполнило больше 1,23 млн тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции. Общее число положительных результатов сейчас составляет 25,1%. По данным компании, за первые две недели тестирования в мае текущего года этот показатель составлял 13,2%. Компания сообщала о 17,9% положительных тестах в августе, в октябре — о 20,1%, а к концу ноября показатель превысил 27%.

По словам врача-инфекциониста, главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, рост положительных тестов на антитела является отражением осеннего подъема заболеваемости коронавирусом в Сибири и на Урале.
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«Полученные данные — дополнительная иллюстрация того, что осенняя “волна” была намного более массовой, чем подъем заболеваемости весной и в начале лета. Нарастание количества у населения положительных антител <…> действительно свидетельствует о формировании в популяции указанных регионов “иммунной прослойки”, устойчивой к новой коронавирусной инфекции. Как надолго — покажет время и дальнейшее изучение этого заболевания», — отметил специалист.

Как отметил в беседе с РБК, в свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, на этих данных нельзя делать вывод о том, что в Сибири или на Урале переболели больше половины населения.

«Для того чтобы провести такое исследование, нужно взять широкую группу населения различного возраста, профессий, и чтобы эта выборка была репрезентативной для региона, чтобы делать такие выводы», — отметил Вознесенский.

Отличие в полученных данных между регионами и столичными городами специалист объяснил разницей в количестве проведенных анализов.
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«Мне кажется, такие цифры связаны с более широким охватом тестирования в московском регионе. Вполне возможно, что в тех регионах, где процент эффективности тестирования около 50%, тестируют всех контактных. А в Москве как и в Петербурге, вполне возможно, что больше процент тех, кто тестируется на всякий случай — то есть работодатели тестируют часть своих работников, группа риска тестируется. Я бы связал с этим», — отметил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН.

В начале ноября специалисты нью-йоркского медицинского центра «Маунт Синай» заявили, что после заражения коронавирусной инфекцией антитела сохраняются около пяти месяцев. В течение этого времени они могут защитить от повторного заражения.

В то же время ученые из Лондонского имперского колледжа установили, что уровень антител быстро сокращается у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно, а также у переболевших в возрасте старше 75 лет.

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