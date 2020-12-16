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06:57 (мск), источник: Известия

Ученые развеяли миф о потере слуха при коронавирусе

Ученые из Тель-Авивского университета опровергли распространенное заблуждение, что коронавирусная инфекция может привести к полной потере слуха. Об этом сообщило во вторник, 15 декабря, издание EurekAlert.

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Источник: Reuters

В период первой волны коронавируса в Израиле специалисты проанализировали данные восьми бессимптомных пациентов с положительным тестом на COVID-19. В эксперименте приняла участие и контрольная группа здоровых людей. Результаты первичного анализа показали, что коронавирусная инфекция не вызывает нарушения слуха.

Позже исследователи повторили опыт, увеличив количество испытуемых, итог оказался тем же.

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«COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха. Я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф», — прокомментировал выводы один из экспертов.

Как пояснили авторы исследования, потеря слуха у пациентов, зараженных коронавирусом, — временный симптом, вызванный индивидуальными особенностями протекания болезни.

15 декабря заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что заболевший COVID-19 может не ощущать вкус и запах в течение 3−10 дней.

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