06:57 (мск), источник: Известия
Ученые развеяли миф о потере слуха при коронавирусе
Ученые из
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В период первой волны коронавируса в Израиле специалисты проанализировали данные восьми бессимптомных пациентов с положительным тестом на COVID-19. В эксперименте приняла участие и контрольная группа здоровых людей. Результаты первичного анализа показали, что коронавирусная инфекция не вызывает нарушения слуха.
Позже исследователи повторили опыт, увеличив количество испытуемых, итог оказался тем же.
«COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха. Я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф», — прокомментировал выводы один из экспертов.
Как пояснили авторы исследования, потеря слуха у пациентов, зараженных коронавирусом, — временный симптом, вызванный индивидуальными особенностями протекания болезни.
15 декабря заместитель директора по