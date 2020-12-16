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09:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыто самое опасное время после выздоровления от коронавируса

Ученые Мичиганского университета раскрыли, что в первые полторы недели после выписки из больницы пациенты, перенесшие COVID-19, рискуют быть снова госпитализированными или умереть от осложнений. О самом опасном времени после кажущегося выздоровления от коронавируса сообщается в статье Journal of the American Medical Association.

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Источник: Агентство «Москва»

Исследователи проанализировали данные о 2200 ветеранах, переживших госпитализацию в связи с коронавирусом, а также о 1800 пациентах, лежавших в больнице с пневмонией, и о 3500 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Оказалось, что в первые 10 дней выписанные из больницы пациенты с COVID-19 имели на 40−60 процентов более высокий риск умереть, чем люди, лечившиеся от сердечной недостаточности или пневмонии, не связанной с коронавирусом. За первые два месяца умерли 9 процентов с коронавирусом и 20 процентов вновь попали в больницу. Однако по прошествии 60 дней этот риск становился меньше, чем при двух других заболеваниях.

По словам ученых, COVID-19 вызывает каскад проблем со здоровьем, которые не менее серьезны, чем те, что наблюдаются при других заболеваниях. Существенным фактором является возраст пациентов: около половины ветеранов в возрасте 70−80 лет скончались в течение 60 дней после выписки из больницы. Более 22 процентов повторно поступивших в больницу ветеранов попали в реанимацию.

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