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11:30 (мск), источник: Известия

В России выявили 26 509 случаев заболевания COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявили 26 509 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом 16 декабря сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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11:49 (мск)В Москве госпитализировали 1732 человека с COVID-19 за сутки
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Источник: РИА "Новости"

Наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в Москве (5028), Санкт-Петербурге (3758), Московской области (1477).

За сутки от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 596 человек. Выздоровели 26 490 человек.

Общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 2 734 454. Зафиксировано 48 564 летальных исхода, выздоровели 2 176 100 человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По ее информации, показатель ежесуточного уровня регистрации COVID-19 составил 18,2 на 100 тыс. населения в среднем за сутки за прошедшую неделю.

При этом, предупредила Попова, успехи в стабилизации ситуации «достаточно хрупкие», и в некоторых регионах рост заболеваемости сохраняется.

По прогнозу главного врача центра «Лидер медицины» Евгения Тимакова, число заболевших COVID-19 в России снизится к концу февраля 2021 года, причем снижение начнется в Москве. Специалист отметил, что это станет возможным благодаря коллективному иммунитету.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса для сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также для работников городских социальных служб. С 14 декабря запись стала доступна для работников МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг.

В Подмосковье электронная запись на вакцинацию от коронавируса открылась 14 декабря. На следующий день глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что масштабная вакцинация уже началась во всех регионах страны.

Прививают желающих препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

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