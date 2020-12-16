12:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы победители конкурса Nature Photographer awards (фото)
Победу одержал итальянский фотограф за снимок жирафа в кустах.
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Международная экологическая организация Nature Talks объявила результаты своего ежегодного фотоконкурса Nature Photographer awards («Природный фотограф года»).
В этом году организаторы конкурса получили 19 546 снимков от фотографов из 95 стран, которые участвовали в различных категориях: пейзаж, дикая природа, подводный мир, человек и природа, и истории.
Победителем и лучшим природным фотографом этого года стал итальянец Роберто Марчеджиани, который представил на конкурс снимок жирафа, выходящего из леса к озеру Накуру в Кении. Фотографу достался приз в размере 3 тысяч долларов, а также фототехника.
Среди других финалистов Nature Photographer awards оказались Напат Весшасартар со снимком лебедей, плавающих в ванной, Дэвид Гиббон с фото волка в снегу и Алехандро Прието с серией снимков диких животных, прогуливающихся вдоль стены на границе США и Мексики.
Екатерина Гура