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13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые открыли в Боливии 20 новых видов животных и растений

Также были обнаружены виды, которые считались исчезнувшими.

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Международная группа ученых из организации Conservation International в рамках программы быстрой оценки провела две недели в боливийской долине Зонго в Андах. Из-за особенностей ландшафта с крутыми и высокими горами, эта территория остается малоизученной и, как оказалось, скрывает множество секретов.

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За время экспедиции ученые открыли 20 новых видов растений и животных, а также обнаружили некоторые виды, которые долгие годы считались исчезнувшими. При этом все это богатство находилось всего в 48 километрах от столицы Боливии Ла-Пас, пишет The Guardian.

Одной из самых интересных находок специалисты назвали коричневую лягушку-лилипута, которая в длину достигает лишь одного сантиметра, при этом квакает она так громко, что слышно по всему лесу. Также ученые нашли два вида змей — ядовитую гадюку из рода копьеголовых и новую змею Eutrachelophis sp. nov., которая своим окрасом напоминает красно-желто-зеленый боливийский флаг.

Что касается вновь открытых видов, то специалистам посчастливилось найти дьявольскую лягушку, которую видели лишь один раз 20 лет назад. Также они обнаружили бабочку-сатира, которая считалась вымершей более века назад.

Екатерина Гура

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