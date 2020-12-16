13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые открыли в Боливии 20 новых видов животных и растений
Также были обнаружены виды, которые считались исчезнувшими.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Международная группа ученых из организации Conservation International в рамках программы быстрой оценки провела две недели в боливийской долине Зонго в Андах.
За время экспедиции ученые открыли 20 новых видов растений и животных, а также обнаружили некоторые виды, которые долгие годы считались исчезнувшими. При этом все это богатство находилось всего в 48 километрах от столицы Боливии
Одной из самых интересных находок специалисты назвали коричневую
Что касается вновь открытых видов, то специалистам посчастливилось найти дьявольскую лягушку, которую видели лишь один раз 20 лет назад. Также они обнаружили
Екатерина Гура