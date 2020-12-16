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14:45 (мск), источник: РИА Новости

Колокольню старинного храма сожгли в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Колокольню старинной церкви сожгли в селе Нижегородской области из-за ее аварийного состояния, сообщается на сайте Лысковской епархии.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео горящей колокольни. Автор на записи заявляет, что это «большой грех» и что полуразрушенную колокольню сначала надо было разобрать и вывезти в другое место, и только там сжечь. Уничтожение колокольни вызвало возмущение не только местных жителей, но и пользователей сети.

«В селе Окишино Лысковского района находилась колокольня в аварийном состоянии, которую было решено ликвидировать по решению собрания жителей села. Ветхая деревянная колокольня представляла опасность для местных жителей, в особенности детей, которые нередко ее посещали. В связи с трудным финансовым положением было принято решение сжигать разобранную колокольню на месте», — говорится в сообщении Лысковской епархии.

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Подчеркивается, что все действия были согласованы с церковными и государственными властями, а также пожарным надзором. В момент сожжения колокольни на месте находились священник и пожарные, которые следили за соблюдением пожарных мер безопасности. «Снесенная колокольня никогда не являлась памятником архитектуры», — подчеркивается в сообщении.

Также Лысковская епархия заявляет о том, что на месте сожженной ветхой колокольни будет построен новый храм.

Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Окишино Лысковского района была построена в 1854 году. «Обшитый тесом храм типа “восьмерика на четверике” с трапезной и трехъярусной колокольней под каркасным шатром имел два придела: Петропавловский и Смоленский. Закрытый не позже 1930-х годов, сейчас он стоит без купола, в аварийном состоянии», — сообщается на сайте.

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