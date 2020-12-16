15:30 (мск), источник: Forbes
Таиланд вернул безвизовый режим для российских туристов
Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов. Об этом сообщается на сайте туристического управления страны.
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Виза не требуется россиянам, которые хотят приехать в Таиланд на срок до 30 дней.
Однако перед вылетом они должны будут получить сертификат о въезде, оформив документы в интернете. Желающим провести в стране больше 30 дней потребуется туристическая виза, которая выдается на срок до 60 дней с возможностью продления на 30 дней. Тем, кто планирует оставаться в Таиланде в течение 90−270 дней, будет нужна специальная туристическая виза.
Основное правило для всех туристов при въезде в Таиланд — соблюдение карантина длительностью 15 ночей в одном из отелей, аккредитованных властями. Место в таком отеле нужно бронировать заранее, чтобы по прибытии предоставить данные о брони.
В Таиланде за все время пандемии зафиксирован 4261 случай заражения коронавирусом и 60 смертей, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Весной в разгар первой волны коронавируса Таиланд ужесточил условия въезда для граждан еще нескольких стран, включая россиян, потребовав от них до выезда получить визу через посольства.