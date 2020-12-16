Киргизский школьник попросил у Путина акции «Газпрома»

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, мальчику уже отправлен подарок из Москвы, который будет торжественно вручен в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.
«Семилетний школьник Рустам Ташматов из Бишкека написал российскому президенту письмо с просьбой исполнить его мечту на Новый год. Мальчик не против стать акционером Газпрома или Роснефти, а еще он никогда не пробовал тульский пряник», — отметили в федеральном агентстве.
Представители Россотрудничества похвалили мальчика за амбициозность и выразили надежду на то, что он сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем.
«У Рустама амбициозный взгляд на жизнь, и это прекрасно. Надеемся, повзрослев, он не передумает покорять нефтегазовые компании и, окончив школу, предпочтет соответствующий вуз для получения уже высшего образования. А пока Рустаму уже отправлена посылка из Кремля. Подарки будут вручены в Российском центре науки и культуры накануне Нового года», — добавили в ведомстве.
Рустам учится во втором классе в гимназии № 29 Бишкека, где его знают как активиста школьного движения «Жакшы Адамдар», что в переводе на русский язык означает «Хорошие люди», уточнили в Россотрудничестве. Рустам с друзьями помогают взрослым во время субботников, благотворительных акций, участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и других памятных исторических событий.