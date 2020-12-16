20:13 (мск), источник: РИА Новости
НАСА сообщило о приближении к Земле пяти астероидов
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Специалисты НАСА сообщили о приближении к Земле на этой неделе пяти астероидов, при этом двое из них окажутся ближе, чем Луна.
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Отмечается, что три из них приблизятся в среду, 16 декабря. Их размеры составят от 10 до 24 метров в диаметре. Ближайший из них разминется с Землей на расстоянии 343 тысяч километров.
Еще два астероида, диаметром 6,8 метра и 30 метров, приблизятся к Земле 18 декабря. Меньший из них пройдет на расстоянии 57,1 тысячи километров, а больший — почти в семи миллионах километров от Земли.