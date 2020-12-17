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12:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Кусочки дерева, найденные в Шотландии, могут переписать историю пирамиды Хеопса

По словам экспертов, кусочки древесины возрастом 5 тыс. лет, впервые обнаруженные внутри египетской пирамиды в 1872 году, представляют огромную ценность.

Источник: BBC News Русская служба

Древний артефакт, случайно обнаруженный в невзрачной коробке из-под сигар в глубинах коллекции Абердинского университета, может раскрыть новые тайны пирамиды Хеопса, или Великой пирамиды, как ее еще называют.

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Находка была сделана сотрудницей университета во время рутинной сверки данных о хранящихся в собрании предметов.

Несколько фрагментов кедрового дерева возрастом около 5 тыс. лет, по словам ученых, представляют огромную историческую ценность.

Фрагменты, тогда еще составлявшие единое целое, обнаружил британский исследователь Уэйман Диксон в так называемой «камере цариц» в 1872 году.

Этот кусок дерева, который, как считается, мог быть использован при строительстве пирамиды, был подарен университету в 1946 году, после чего его следы затерялись.

Вновь обнаружить реликвию смогла помощница куратора Абир Эладани, которая проводила опись предметов, хранящихся в Азиатской коллекции университета.

Сокровище «пряталось на самом виду»

Абир Эладани и обнаруженный ею «клад» | Источник: BBC News Русская служба
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«Как только я взглянула на цифры в наших египетских записях, я сразу поняла, что это, и что оно скрывалось у нас на виду, но в другой коллекции, — говорит Абир. — Я сама по профессии археолог и работала на раскопках в Египте, но никак не ожидала, что на северо-востоке Шотландии смогу обнаружить такую важную часть наследия моей собственной страны. И пусть это лишь кусочек дерева, распавшийся на части, но это один из всего трех предметов, извлеченных из Великой пирамиды».

Два других предмета, обнаруженных Уэйманом Диксоном, — гранитный шар и крюк — хранятся в Британском музее, однако третий до сих пор считался пропавшим.

«Университетская коллекция огромна, в ней сотни тысяч предметов, так что это был своего рода поиск иголки в стоге сена, — признается Абир. — Я просто не могла поверить своим глазам, когда увидела содержимое этой невзрачной сигарной коробки».

Потом была еще задержка с определением возраста древесины из-за пандемии, но наконец результаты из лаборатории были получены и они подтвердили, что образец относится к периоду 3341−3094 годов до н.э.

Настоящее открытие

Похоже, пирамида Хеопса хранит еще немало тайн | Источник: BBC News Русская служба

Датировка подтверждает теорию о том, что так называемые реликвии Диксона, в каких бы целях они ни использовались, относятся к периоду сооружения Великой пирамиды, и не были оставлены там теми, кто позже проникал в пирамиду. Еще один интересный момент заключается в том, что по имеющимся историческим документам, пирамида была построена на полтысячелетия позже времени, к которому относятся реликвии.

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«Сама находка реликвий Диксона стала для нас большим сюрпризом, — говорит старший куратор музея и специальных коллекций Абердинского университета Нил Кертис, — результаты радиоуглеродного анализа удивили нас еще больше. Оказалось, что пирамида куда старше, чем мы предполагали. Конечно, может быть эта датировка относится к сердцевине очень старого дерева. Не исключено и то, что в древнем Египте было мало древесины, и ее берегли, хранили и использовали на протяжении многих лет».

«Теперь ученым предстоит определить, как использовали эту древесину, и поместили ли ее в пирамиду специально, как это делалось во времена Нового царства, когда фараоны стремились подчеркнуть связь с прошлым, требуя хоронить древние артефакты вместе с ними, — добавляет Кертис. — Но в одном можно не сомневаться: эта находка вновь возбудит интерес к реликвиям Диксона и к тому, что нового они могут рассказать о Великой пирамиде».

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