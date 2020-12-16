20:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили, что кенгуру могут общаться с человеком, как домашние животные
Они коммуницируют с ним с помощью взгляда.
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Группа австралийских и британских ученых провела ряд экспериментов с участием кенгуру. В ходе исследований они выяснили, что сумчатые, точно также, как кошки и собаки, могут общаться с человеком и просить его о помощи.
В эксперименте приняли участие 11 кенгуру, которые доставали лакомства, находящиеся в пластиковом контейнере. Сначала ученые предлагали животным не закрытые контейнеры или те, что легко открываются, а затем — контейнер с плотной крышкой, которую кенгуру сами открыть не могли. Обнаружив проблему, кенгуру начинали пристально смотреть сначала на контейнер с едой, а затем на человека, находившегося рядом. Некоторые даже пытались трогать людей лапами или прикасаться к ним носом, подталкивая к активным действиям.
По словам ученых, сумчатые впервые демонстрируют подобное поведение, которое присуще некоторым приматам и одомашненным животным вроде кошек, собак, лошадей и коз, говорится в исследовании, опубликованном в Biology Letters.
Однако специалисты отмечают, что вопрос осознанной коммуникации кенгуру и человека пока остается открытым, так как в исследовании принимали участие животные, живущие в зоопарке, для которых люди являются привычным окружением.
Команда ученых намерена продолжить эксперименты и надеется изучить поведение и диких кенгуру, живущих на воле.