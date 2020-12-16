Посадочная капсула лунной миссии Китая «Чанъэ-5» успешно приземлилась

Капсула приземлилась на территории хошуна (административная единица, аналогичная уезду) Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия после полуночи по местному времени (вечер среды по московскому времени).
Согласно заявлению, в ближайшее время капсула с оборудованием и образцами грунта будет специальным авиарейсом доставлена в Пекин. Всего в ней должно находиться около 2 кг лунной породы.
Китай стал первой за последние 44 года страной (после советского аппарата «Луна-24» в 1976 году), реализовавшей проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.
24 ноября Китай с космодрома Вэньчан при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» осуществил запуск автоматического космического аппарата «Чанъэ-5». 1 декабря модуль лунной миссии отделился от орбитального аппарата и совершил успешную посадку возле борозды Шарпа к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря — Океана Бурь — на северо-западе видимой части Луны. Спустя двое суток автоматический модуль завершил сбор образцов лунного грунта как с поверхности спутника Земли, так и из пробуренных им скважин глубиной около двух метров.
3 декабря аппарат совершил взлет с Луны, а 6 декабря состыковался с орбитальным модулем и перегрузил в него контейнер с образцами грунта. После этого возвращаемый модуль миссии отстыковался от лунного и направился к Земле.