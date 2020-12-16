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21:38 (мск), источник: ТАСС

Посадочная капсула лунной миссии Китая «Чанъэ-5» успешно приземлилась

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Возвращаемая капсула китайского беспилотного космического аппарата «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно приземлилась на севере КНР. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

Капсула приземлилась на территории хошуна (административная единица, аналогичная уезду) Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия после полуночи по местному времени (вечер среды по московскому времени).

Согласно заявлению, в ближайшее время капсула с оборудованием и образцами грунта будет специальным авиарейсом доставлена в Пекин. Всего в ней должно находиться около 2 кг лунной породы.

Китай стал первой за последние 44 года страной (после советского аппарата «Луна-24» в 1976 году), реализовавшей проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.

24 ноября Китай с космодрома Вэньчан при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» осуществил запуск автоматического космического аппарата «Чанъэ-5». 1 декабря модуль лунной миссии отделился от орбитального аппарата и совершил успешную посадку возле борозды Шарпа к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря — Океана Бурь — на северо-западе видимой части Луны. Спустя двое суток автоматический модуль завершил сбор образцов лунного грунта как с поверхности спутника Земли, так и из пробуренных им скважин глубиной около двух метров.

3 декабря аппарат совершил взлет с Луны, а 6 декабря состыковался с орбитальным модулем и перегрузил в него контейнер с образцами грунта. После этого возвращаемый модуль миссии отстыковался от лунного и направился к Земле.

Китайский лунный зонд «Чанъэ-5» возвращается на Землю
Во время загрузки произошла ошибка.
21:56 (мск)© Ньюстюб
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